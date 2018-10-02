02.10.2018 19:15

Создание умного города в Харькове начнется с офиса реформ

Решение о создании коммунального учреждения «Офис реформ Харькова» вынесут на ближайшую сессию Харьковского городского совета.



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Проект офиса представили директор Департамента регистрации Олег Дробот и глава Молодежного совета при Харьковском городском голове Михаил Лазарев на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города Харьковского горсовета.

По их словам, Харьков давно нуждался в учреждении, которое занималось бы внедрением инновационных проектов, исследовало новаторские идеи, которые реализуют в других городах Украины и мира, а также аккумулировало успешные харьковские инициативы для обмена ими с другими регионами. Главная задача проекта - сделать Харьков самым комфортным городом для жизни с помощью внедрения эффективных технологий во все сферы жизнедеятельности. Небольшая команда займется такими направлениями, как повышение эффективности управления, вовлечение жителей в процесс принятия решений, построение коммуникации городской власти и горожан, создание «умного» города, внедрение смарт-технологий и электронного управления.

Как отметил Олег Дробот, это распространенная мировая практика. Такие офисы уже работают во Львове, Днепре, Хмельницком, Полтаве и Кривом Роге. Принципами работы «Офиса реформ Харькова» станут открытость и единство. Совместно на результат будут работать органы местного самоуправления, коммунальные предприятия, другие города и международные организации.

Олег Дробот напомнил, что Харьков первым в Украине начал проект «Smart Сity UA» совместно с компанией «Vodafone». Сейчас в работе находятся 36 проектов, которые касаются разных сфер жизнедеятельности. Кроме того, городская власть работает с компанией «Google» относительно внедрения проектов по картографии и ведет переговоры с Эстонской академией электронного управления (EGA). С EGA планируется реализовать проект по повышению электронной грамотности населения.

«Сервисы внедряются, а вопросы их использования остаются на втором месте, и очень важно, чтобы люди научились пользоваться ими с помощью своих телефонов и компьютеров», - отметил директор Департамента регистрации.

Напомним, что в городе реализуется Программа электронного управления, работает Портал электронных сервисов, через который, в частности, можно получить справку о составе семьи онлайн. Кроме того, ведется активная работа по вовлечению жителей в процессы развития Харькова. Так, в первый год работы Бюджета участия харьковчане подали 305 проектов, которые хотят реализовать, и 167 из них сейчас находятся на голосовании на сайте «Портал харьковчанина». Это второй результат в Украине.

Кроме того, внедрен новый проект «Агент Х». В центрах предоставления административных услуг с помощью QR-кода человек получает доступ к Google-форме, где может оценить качество обслуживания. Это позволит собрать предложения и замечания харьковчан к сервисам и устранить ошибки.