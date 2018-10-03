Денежные переводы и субсидия: Кто на Что влияет. Видео

Получение определенных денежных переводов из-за рубежа может влиять на решение социальных органов о начислении субсидии на жилищно-коммунальные услуги.
Об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева.
По его словам, получение переводов из-за границы, размер которых превышает 50 тысяч гривен может трактоваться органами социальной защиты населения как доход и будет учитываться при расчете размера субсидии.
Также на решение по расчету субсидии будет влиять выигрыш в лотерею суммы, превышающей 50 тысяч гривен.
В то же время, в Рева отметил, что на решение о получении субсидии или ее размер не влияют доходы от начисленных банковских депозитов, проценты от них и кэшбек от банковских учреждений.
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