03.10.2018 16:10

Денежные переводы и субсидия: Кто на Что влияет. Видео

Получение определенных денежных переводов из-за рубежа может влиять на решение социальных органов о начислении субсидии на жилищно-коммунальные услуги.



Фото: Министр соцполитики Андрей Рева

Об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева.

По его словам, получение переводов из-за границы, размер которых превышает 50 тысяч гривен может трактоваться органами социальной защиты населения как доход и будет учитываться при расчете размера субсидии.

Также на решение по расчету субсидии будет влиять выигрыш в лотерею суммы, превышающей 50 тысяч гривен.

В то же время, в Рева отметил, что на решение о получении субсидии или ее размер не влияют доходы от начисленных банковских депозитов, проценты от них и кэшбек от банковских учреждений.