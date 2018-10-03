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03.10.2018  16:10   

Денежные переводы и субсидия: Кто на Что влияет. Видео

Получение определенных денежных переводов из-за рубежа может влиять на решение социальных органов о начислении субсидии на жилищно-коммунальные услуги.


Фото: Министр соцполитики Андрей Рева

Об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева.

По его словам, получение переводов из-за границы, размер которых превышает 50 тысяч гривен может трактоваться органами социальной защиты населения как доход и будет учитываться при расчете размера субсидии.

Также на решение по расчету субсидии будет влиять выигрыш в лотерею суммы, превышающей 50 тысяч гривен.

В то же время, в Рева отметил, что на решение о получении субсидии или ее размер не влияют доходы от начисленных банковских депозитов, проценты от них и кэшбек от банковских учреждений.

 

 

Источник:   Минфин
 Тэги:  субсидия, переводы, харьков, рева, комментарии, кредиты, лотерея, выигрыш
 
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