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03.10.2018  17:40   

Харьковских заключенных ожидают переселение и новые этапы

Верховна Рада отменила закон о праве заключенных отбывать наказание по месту проживания после вето президента


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Народные депутаты отклонили ветированный президентом Украины закон о внесении изменений в ст.93 Уголовно-исполнительного кодекса Украины об усовершенствовании гарантий права осужденных на отбывание наказания по месту проживания до осуждения или по месту постоянного проживания близких родственников.

Соответствующий законопроект № 2253-а Верховная Рада одобрила в сентябре 2016 года.

Аргументируя невозможность подписать данный закон, глава государства пояснил, что данный документ сделает невозможным для администраций тюрьмы осуществлять меры по обеспечению безопасности в пенитенциарном учреждении в случае возникновения угроз. "Такое изменение сделает невозможными безотлагательные меры по предотвращению ухудшения состояния правопорядка в учреждениях исполнения наказаний, своевременное устранение препятствий для стабилизации оперативной обстановки, а также равномерного и рационального размещения осужденных в таких учреждениях по соблюдению установленной законодательством нормы площади", - сказано в предложениях президента.

Источник:   Интерфакс
 Тэги:  осужденные, этап, харьков, наказание, отбывание, колония
 
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