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03.10.2018  19:35   

Почтальон больше года обкрадывала пенсионера

Новомосковский отдел Первомайское местной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в отношении почтальона, которая подозревается в присвоение пенсии 82-летнего дедушки.


// Facebook

46-летняя женщина работала почтальоном более 8 лет.
 
Досудебным расследованием установлено, что с октября 2017 года по август 2018-го почтальон не отдавала местному жителю часть пенсии. Пожилой мужчина расписывался в ведомостях, не глядя на сумму, которую должен был получить. Пользуясь доверием дедушки, почтальон ежемесячно присваивала по тысяче гривен с его пенсии. Средства подозреваемая тратила на собственные нужды.
 
Почтальоны инкриминируется совершение преступления, предусмотренном ч. 1, 3 ст. 191 УК Украины (присвоение чужого имущества, вверенного лицу, совершенное повторно). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы от 3 до 8 лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков
 
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