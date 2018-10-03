03.10.2018 19:35

Почтальон больше года обкрадывала пенсионера

Новомосковский отдел Первомайское местной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в отношении почтальона, которая подозревается в присвоение пенсии 82-летнего дедушки.



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46-летняя женщина работала почтальоном более 8 лет.



Досудебным расследованием установлено, что с октября 2017 года по август 2018-го почтальон не отдавала местному жителю часть пенсии. Пожилой мужчина расписывался в ведомостях, не глядя на сумму, которую должен был получить. Пользуясь доверием дедушки, почтальон ежемесячно присваивала по тысяче гривен с его пенсии. Средства подозреваемая тратила на собственные нужды.



Почтальоны инкриминируется совершение преступления, предусмотренном ч. 1, 3 ст. 191 УК Украины (присвоение чужого имущества, вверенного лицу, совершенное повторно). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы от 3 до 8 лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.