03.10.2018 19:12

В Харькове хотят упростить процедуру по взысканию средств с недобросовестных землепользователей

Уровень правовой культуры некоторых предпринимателей не такой высокий как бы того хотелось, отмечают в Департаменте территориального контроля. Потому, констатируют, те позволяют себе пользоваться земельным участком без оформления договоров аренды, чем наносят ущерб городскому бюджету. Таких нарушителей выявляют и привлекают к ответственности.



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Департаментом территориального контроля за последний годы выдвинуто более ста исков к недобросовестным предпринимателей с целью взыскания с них задолженности арендной платы за землю, ведь городской бюджет от этого не получил дохода, а земля, как известно, являются собственностью всей территориальной громады.



Впрочем, как отмечают специалисты, привлечение нарушителей к ответственности - процедура не простая и иногда затягивается на длительное время и еще требует определенных затрат и опять же из городского кошелька.



Алексей Калина, директор Департамента территориального контроля:

Для того, чтобы предъявить иск необходимо земельный участок выделить в натуре, произвести геодезические работы, выехать на место, собрать большое количество документации, запросов в различные инстанции, оплатить судебный сбор, затем предъявить иск в первую инстанцию, далее скорее всего будет обжалование решения одной из сторон, потом возможно ещё и касационное обжалование.



Зато есть предприниматели, которые готовы сразу оплатить причиненный ущерб, вот только соответствующая процедура не предусмотрена. Поэтому специалисты Департамента территориального контроля предлагают утвердить специальный порядок добровольного возмещения средств за использование земель коммунальной формы собственности.



Алексей Калина, директор Департамента территориального контроля:

Если землепользователь согласен с тем размером участка, который он использует фактически, мы его установим, если он согласен с суммой недополученных доходов городским советом, то будет заключён соответствующий договор добровольного возмещения на ту сумму в размере именно арендной платы за 3 года исковой давности.



Специалисты убеждены, это значительно упростит процедуру возмещения и создаст дополнительный правовой механизм пополнения городского бюджета. Они уже разработали проект решения, который сейчас проходит согласование депутатами на заседаниях постоянных комиссий. А вот принять его должен депутатский корпус на сессии горсовета.