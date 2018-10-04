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04.10.2018  08:50   

Экзамен в IP-суд: опубликованы результаты тестирования

Высшая квалификационная комиссия судей Украины опубликовала кодированные результаты тестирования во время конкурса в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, проходившем 3 октября.


// facebook

Каждый кандидат может узнать свой результат по ссылке, передает «ЗиБ».

В конкурсе приняли участие 210 человек, среди которых судьи, патентные поверенные и адвокаты, допущенные Комиссией к стадии экзамена. Кандидаты составили анонимное письменное тестирование и выполнили практическое задание.

Кандидаты, которые успешно сдадут экзамен, продолжат участие в конкурсе и будут допущены к следующему этапу — собеседованию с членами ВККСУ.

Максимально возможное количество баллов за тестирование — 90 баллов.

Наибольший балл, который получил кандидат — 84,75 балла, а самый низкий результат — 31,5 балла.

Как отметили в ВККС, результаты практического задания будут известны примерно через две недели.

Напомним, конкурс объявлен на занятие 21 вакантной должности судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.

Источник:   ЗиБ
 Тэги:  собственность, интеллектуальная, харьков, суд, ссылка, экзамен
 
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