Рева объяснил, в какие страны «заробитчане» могут ехать чтоб не потерять субсидию (СПИСОК, ВИДЕО)

Сам факт пребывания за границей не является основанием отказывать в субсидии. Но в опубликованном видео министр соцполитики Андрей Рева очертил новые рамки, за которые нельзя выходить.
По его словам, факт пребывания за границей не является основанием отказывать в субсидии, если человек:
До последнего случая относятся работники, которые вправе задекларировали в Украине свои заработки, оплатить ЕСВ и на основе этого получить субсидию.
Также есть случаи, когда граждане Украины работают за рубежом официально и платят там ЕСВ.
По ссылке перечень стран, с которыми у Украины есть соглашения в сфере социального обеспечения и пенсионного страхования.
Поэтому, если такой гражданин платит ЕСВ за рубежом и подтверждает это документально, субсидию в Украине домохозяйство, в котором он зарегистрирован, имеет право получить на общих условиях.
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