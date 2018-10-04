04.10.2018 14:55

Рева объяснил, в какие страны «заробитчане» могут ехать чтоб не потерять субсидию (СПИСОК, ВИДЕО)

Сам факт пребывания за границей не является основанием отказывать в субсидии. Но в опубликованном видео министр соцполитики Андрей Рева очертил новые рамки, за которые нельзя выходить.



// facebook

По его словам, факт пребывания за границей не является основанием отказывать в субсидии, если человек:

получает в Украине пенсию или другие официальные доходы, такие как стипендия, пособие при рождении ребенка;

находится на лечении, обучении или в командировке;

декларирует в Украине доходы и платит ЕСВ.

До последнего случая относятся работники, которые вправе задекларировали в Украине свои заработки, оплатить ЕСВ и на основе этого получить субсидию.

Также есть случаи, когда граждане Украины работают за рубежом официально и платят там ЕСВ.

По ссылке перечень стран, с которыми у Украины есть соглашения в сфере социального обеспечения и пенсионного страхования.

Поэтому, если такой гражданин платит ЕСВ за рубежом и подтверждает это документально, субсидию в Украине домохозяйство, в котором он зарегистрирован, имеет право получить на общих условиях.