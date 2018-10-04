04.10.2018 16:19

В Харьков приедет Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Глава внешнеполитического ведомства встретится в Первой Столице со своим коллегой из Словакии.



slovoidilo.ua

В пятницу, 5 октября, глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД Словакии Мирослав Лайчак посетят Харьков.

Об этом стало известно на пресс-конференции ведомства, которая проходила в Киеве 4 октября.

Визит главы словацкого внешнеполитического ведомства в Украину состоится с целью активизации политических контактов и обсуждения важных вопросов повестки дня украинско-словацкого сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях, сообщает пресс-служба МИД Украины..

Важное внимание в ходе переговоров будет уделено вопросам интенсификации двусторонних отношений, взаимодействия в рамках международных организаций, в частности в ОБСЕ, с учетом предстоящего председательства Чехии в организации в 2019 году, путям консолидации усилий ради укрепления мира и безопасности.

Также, по словам Климкина, министр Лайчак снова приедет в Украину в январе 2019 года по делам ОБСЕ (Словакия будет председательствовать в этой организации в следующем году).