Харьковская цыганская община - одна из самых больших в Украине (ФОТО)

Патрульные регионального управления обсудили с представителям общин совместную стратегию сотрудничества приняли участие в презентации «Социального атласа ромских общин Харьковщины».
Мероприятие состоялось в рамках проекта «Партнерство для всех: разработка стратегий социально-экономического сотрудничества между ромскими общинами и местными органами власти в Украине». Организаторами презентации стали цыганские общества и Харьковский областной центр социальных служб для семьи, детей и молодежи.
Патрульные полицейские уже не впервые принимают участие в подобных мероприятиях, дискуссиях и практических тренингах по вопросам налаживания взаимодействия и взаимопонимания с цыганскими общинами.
На этот раз собравшиеся обсудили основные проблемы цыганских общин, выявленные в ходе реализации проекта, и возможные пути их решения.
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