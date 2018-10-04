04.10.2018 16:25

Харьковская цыганская община - одна из самых больших в Украине (ФОТО)

Патрульные регионального управления обсудили с представителям общин совместную стратегию сотрудничества приняли участие в презентации «Социального атласа ромских общин Харьковщины».



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Мероприятие состоялось в рамках проекта «Партнерство для всех: разработка стратегий социально-экономического сотрудничества между ромскими общинами и местными органами власти в Украине». Организаторами презентации стали цыганские общества и Харьковский областной центр социальных служб для семьи, детей и молодежи.

Патрульные полицейские уже не впервые принимают участие в подобных мероприятиях, дискуссиях и практических тренингах по вопросам налаживания взаимодействия и взаимопонимания с цыганскими общинами.

На этот раз собравшиеся обсудили основные проблемы цыганских общин, выявленные в ходе реализации проекта, и возможные пути их решения.