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04.10.2018  16:25   

Харьковская цыганская община - одна из самых больших в Украине (ФОТО)

Патрульные регионального управления обсудили с представителям общин совместную стратегию сотрудничества приняли участие в презентации «Социального атласа ромских общин Харьковщины».


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Мероприятие состоялось в рамках проекта «Партнерство для всех: разработка стратегий социально-экономического сотрудничества между ромскими общинами и местными органами власти в Украине». Организаторами презентации стали цыганские общества и Харьковский областной центр социальных служб для семьи, детей и молодежи.

Патрульные полицейские уже не впервые принимают участие в подобных мероприятиях, дискуссиях и практических тренингах по вопросам налаживания взаимодействия и взаимопонимания с цыганскими общинами.

На этот раз собравшиеся обсудили основные проблемы цыганских общин, выявленные в ходе реализации проекта, и возможные пути их решения.

 

Источник:   ГУ патрульной полиции в Харьковской области
 Тэги:  ромы, цыгане, харьков, полиция, атлас, стратегия
 
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