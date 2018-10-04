Игорь Терехов: В планах городских властей обеспечить еще более качественное питание детей

Этот вопрос сейчас в процессе изучения.
Как отметил первый вице-мэр Игорь Терехов, после изучения вопроса о питании детей, его планируют вынести на сессию горсовета на рассмотрение депутатского корпуса.
Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:
"Хотелось бы в следующем бюджетном году в связи с ростом цен, а рост цен на продукты есть, исходя из возможностей бюджета, всё-таки, увеличить финансирование для того, чтобы более качественно кормить наших детей. Посмотрим, вынесем этот вопрос, чтобы действительно увеличить возможности бюджета для финансирования питания в детских садах".
Удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.
Четверг будет облачным, а столбик термометра опустится на несколько градусов. Днем небольшой дождь, порывы ветра 15-20 м/с.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
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