04.10.2018 17:16

Игорь Терехов: В планах городских властей обеспечить еще более качественное питание детей

Этот вопрос сейчас в процессе изучения.



//dozor.kharkov.ua

Как отметил первый вице-мэр Игорь Терехов, после изучения вопроса о питании детей, его планируют вынести на сессию горсовета на рассмотрение депутатского корпуса.

Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:

"Хотелось бы в следующем бюджетном году в связи с ростом цен, а рост цен на продукты есть, исходя из возможностей бюджета, всё-таки, увеличить финансирование для того, чтобы более качественно кормить наших детей. Посмотрим, вынесем этот вопрос, чтобы действительно увеличить возможности бюджета для финансирования питания в детских садах".