Главное, чтобы дети чувствовали себя комфортно и ходили в садик с удовольствием - Игорь Терехов (ФОТО)

Детсад №181 Новобаварского района готов принять дополнительно еще 52 малышей.
А предшествовала этому кропотливая работа. В помещениях провели капитальный ремонт, оборудовали всем необходимым: и мебелью, и принадлежностями. И вот они уже готовы к приему маленьких посетителей.
Повсюду яркие цвета, сказочные персонажи и вообще невероятный уют. Именно так выглядят две новые группы, которые открылись в 181-м детском саду "Эльф" Новобаварского района.
Теперь еще 52 малыша от 3-х до 5-ти лет смогут посещать детский садик. Родители, которые осматривают детские вместе с первым заместителем Харьковского городского головы Игорем Тереховым, не сдерживают эмоций, потому что восхищены тем, насколько хорошо и, главное, качественно провели здесь ремонтные работы.
Яна Богдан, мать воспитанника детского сада №181:
«Очень ребёнок доволен. Мы сами довольны, что посещаем такой замечательный, тёплый, наполненный добром садик. Столько здесь всего, здесь очень красиво. Самый лучший детсад в районе, может даже в городе. Очень бы хотелось поблагодарить всех, кто приложил усилия, чтобы открыть этот сад. Большое спасибо Геннадию Адольфовичу и его команде».
Алексей Андриенко, отец воспитанника детского сада №181:
«Всё красиво, ярко, всё для детей делалось. Такую красоту нигде не найдёшь. Когда столько людей поддерживают детей - это огромный плюс. Свою душу они вкладывают, я думаю за счёт этого всё вот так процветает и развивается наш город, районы».
«И именно созданию условий для развития, воспитания и обучения детей в Харькове уделяют особое внимание», - отметил первый вице-мэр Игорь Терехов, - «в том числе, обеспечение детей местами в дошкольных учреждениях, в последнее время они очень востребованы».
Игор Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:
«Конечно, нельзя объять необъятное и сразу всё сделать, но мы постоянно год от года делаем, приводим садики в порядок, школьные стадионы, школы приводим в порядок, это очень важно. Мы работаем над тем, чтобы всё больше и больше открывалось детских садов. Конечно, это процесс не мгновенный, нужно приложить определённые усилия. Но и в Новобаварском районе, и в Немышлянском, и Шевченковском районе, во всех районах города открываются детсады и новые группы, чтобы детки могли ходить сюда, обучаться и самое главное, чтобы дети чувствовали себя комфортно и ходили сюда с удовольствием».
«И хотелось бы», - говорит Игорь Терехов, - «чтобы вот таких детсадов в городе было как можно больше».
И работа в этом направлении продолжается, поэтому малышей ждет еще не одно открытие.
Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:
«Очень всё красиво, очень комфортно. Всё по всем требованиям и нормам, которые нам предъявляет санэпидслужба, но, кроме всего, хочу сказать, что всё сделано с душой».
Сегодня здесь еще непривычно тихо. А уже завтра сюда придут дети и эти комнаты наполнятся детским смехом.
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