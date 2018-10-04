Главная Новости Власть Группы быстрого реагирования провели показательные состязания в Харьковской колонии (ФОТО)
04.10.2018  17:50   

Группы быстрого реагирования провели показательные состязания в Харьковской колонии (ФОТО)

3 октября 2018 на базе государственного учреждения «Темновская исправительная колония (№100)», проведены соревнования по профессиональной подготовке среди групп быстрого реагирования учреждений Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.


//facebook.com/khadptspress
фото соревнований

За время мероприятий проведено строевой смотр со средствами индивидуальной защиты, активной обороны и спецсредствами.

В ходе проведения соревнований проверен уровень физической подготовки сотрудников.

Личным составом Харьковского межрегионального военизированного формирования ДКВС Украины и групп быстрого реагирования учреждений Харьковской, Полтавской, Сумской и Луганской областей продемонстрировано выполнение строевых приемов, отработаны действия сводных отрядов, групп быстрого реагирования при групповой неповиновения и массовых беспорядков.

При подведении итогов проведенного мероприятия учреждения, представители которых показали лучшие результаты по профессиональной подготовке, были награждены грамотами.

Так, первое место заняла группа быстрого реагирования Темновской исправительной колонии (№100), второе место досталось Холодногорской исправительной колонии (№18), третье место - Алексеевской исправительной колонии (№25).

Как отметил первый заместитель начальника межрегионального управления Дмитрий Индык, проведения соревнований бесспорно повышает уровень подготовки сотрудников, способствует обмену опытом, что в итоге положительно влияет на качество выполнения заданий. Да, возможно с уверенностью констатировать, что, по сравнению с прошлым годом, личный состав групп быстрого реагирования продемонстрировал значительный прогресс в повышении своего профессионального мастерства и продолжает постоянно совершенствовать свою навыки. Но важно, чтобы они не пригодились в реальной жизни.

 

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Источник:   Северо-восточное управление по исполнению угол. наказаний
 Тэги:  колония, соревнование, харьков, спецназ, реагирование, бунт, спец средства, смотр
 
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