Группы быстрого реагирования провели показательные состязания в Харьковской колонии (ФОТО)

3 октября 2018 на базе государственного учреждения «Темновская исправительная колония (№100)», проведены соревнования по профессиональной подготовке среди групп быстрого реагирования учреждений Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.
За время мероприятий проведено строевой смотр со средствами индивидуальной защиты, активной обороны и спецсредствами.
В ходе проведения соревнований проверен уровень физической подготовки сотрудников.
Личным составом Харьковского межрегионального военизированного формирования ДКВС Украины и групп быстрого реагирования учреждений Харьковской, Полтавской, Сумской и Луганской областей продемонстрировано выполнение строевых приемов, отработаны действия сводных отрядов, групп быстрого реагирования при групповой неповиновения и массовых беспорядков.
При подведении итогов проведенного мероприятия учреждения, представители которых показали лучшие результаты по профессиональной подготовке, были награждены грамотами.
Так, первое место заняла группа быстрого реагирования Темновской исправительной колонии (№100), второе место досталось Холодногорской исправительной колонии (№18), третье место - Алексеевской исправительной колонии (№25).
Как отметил первый заместитель начальника межрегионального управления Дмитрий Индык, проведения соревнований бесспорно повышает уровень подготовки сотрудников, способствует обмену опытом, что в итоге положительно влияет на качество выполнения заданий. Да, возможно с уверенностью констатировать, что, по сравнению с прошлым годом, личный состав групп быстрого реагирования продемонстрировал значительный прогресс в повышении своего профессионального мастерства и продолжает постоянно совершенствовать свою навыки. Но важно, чтобы они не пригодились в реальной жизни.
Удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.
Четверг будет облачным, а столбик термометра опустится на несколько градусов. Днем небольшой дождь, порывы ветра 15-20 м/с.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
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