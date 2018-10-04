04.10.2018 18:03

Геннадий Кернес: Мы гордимся результатами вашей успешной работы, дорогие учителя

Харьковский городской голова Геннадий Кернес поздравил учителей с профессиональным праздником.



// city.kharkov.ua

Праздничное мероприятие, посвященное Дню работников образования, прошло 4 октября во Дворце студентов Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.



В поздравительной речи Геннадий Кернес поблагодарил педагогов за достижения харьковских школьников, которые в прошлом учебном году завоевали восемь побед на международных олимпиадах, 94 победы – на всеукраинских интеллектуальных соревнованиях и 859 – на областных.



«Харьков – это интеллектуальная столица, город образования. Учителя ставят перед собой большие цели и задачи, и вместе с ними идут их воспитанники. Мы все гордимся результатами вашей успешной работы, дорогие учителя и все те, кто имеет отношение к сфере образования. Я хочу поблагодарить вас от имени Харьковского городского совета, исполнительного комитета, от каждого родителя города Харькова за ваш благородный труд, самоотдачу, мудрость и толерантность», – сказал городской голова.



Геннадий Кернес вручил Почетные грамоты исполнительного комитета Харьковского городского совета руководителям нескольких харьковских вузов – ректору Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Вилю Бакирову, ректору Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды Ивану Прокопенко и ректору Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Василию Тацию. Также грамотами были отмечены директор гимназии №12 Лидия Калмычкова, учитель истории гимназии №47 Наталья Калашникова, учитель трудового обучения школы №126 Олег Сухоруков. Кроме того, директору Харьковского городского дворца детского и юношеского творчества Светлане Боровской Геннадий Кернес вручил нагрудный знак Министерства образования и науки Украины «Василий Сухомлинский».



Также мэр вручил Благодарности городского головы учителю математики специализированной школы №3 Татьяне Виноградовой, воспитателю-методисту детского сада №407 Людмиле Дворцовой, художественному руководителю театра песни и танца «Забава» Дворца детского и юношеского творчества Ларисе Стриян и председателю Городского родительского совета Ларисе Манерко.



«Думаю, что нам, всем взрослым людям, понятен реальный мир, и в этот мир мы должны привести тех, кто придет нам на смену. В Харькове вместе с вами мы улучшаем условия обучения детей, занимаемся ремонтом учреждений образования, восстанавливаем систему дошкольного образования. Спасибо вам большое, низкий поклон! Божьей благодати, здоровья, взаимопомощи и любви в каждой семье!» – пожелал педагогам Геннадий Кернес.



После церемонии награждения для учителей выступила группа «Полиграф ШарикОFF».



Отметим, что в Харькове действует 471 учреждение образования (в т.ч. 181 школа и более 200 детсадов). В них работают педагоги, среди которых 36 отмечены государственными наградами, 300 – почетными званиями Украины, около 3 тыс. имеют педагогические звания и более 1,5 тыс. – награды Министерства образования и науки Украины.