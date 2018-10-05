Народный депутат из Змиева досрочно прекратила свои полномочия

Народный депутат Украины Ирина Ефремова досрочно перестала быть нардепом.
4 октября, Верховная рада прекратила ее полномочия, "за" проголосовали 268 депутатов.
Причина - назначение Ирины Ефремовой членом обновленной Центральной избирательной комиссии.
Напомним, Ефремова была назначена членом ЦИК в ходе заседания Рады 20 сентября.
Ирина Ефремова родом из Харькова. В Верховной Раде она только первый созыв. Прошла по спискам "Народного фронта".
У нее три высших образования. Окончила Харьковский национальный университет им. Г.С. Сковороды (учитель русского языка и литературы), затем Харьковский национальный университет им. Ярослава Мудрого (правоведение) и Харьковский филиал Академии госуправления при президенте Украины.
До начала политической карьеры, Ирина Алексеевна даже успела поработать в школе-интернате и средней школе Харьковской области. Также до переезда в столицу она трудилась в Змиевском районном исполкоме, Змиевской районной государственной администрации, где была начальником отдела по вопросам семьи и молодежи. Была главой Печенежской райадминистрации.
Ефремова – была первым заместителем председателя харьковской "Батькищины".
А в 2014 году она руководила избирательным штабом "Народного фронта" в Харьковской области. В списках политической силы она оказалась на 63-м месте (проходное).
На сегодня планируйте ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Любые решения будут конкретны, практичны и перспективны.
Ночью на поверхности почвы заморозки до 5°С мороза. Пасмурное утро перейдет в облачный день, к вечеру небо прояснится. Осадков не ожидается.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
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