05.10.2018 08:55

Народный депутат из Змиева досрочно прекратила свои полномочия

Народный депутат Украины Ирина Ефремова досрочно перестала быть нардепом.



//strana.ua

фото: Ирина Ефремова

4 октября, Верховная рада прекратила ее полномочия, "за" проголосовали 268 депутатов.

Причина - назначение Ирины Ефремовой членом обновленной Центральной избирательной комиссии.

Напомним, Ефремова была назначена членом ЦИК в ходе заседания Рады 20 сентября.

Ирина Ефремова родом из Харькова. В Верховной Раде она только первый созыв. Прошла по спискам "Народного фронта".

У нее три высших образования. Окончила Харьковский национальный университет им. Г.С. Сковороды (учитель русского языка и литературы), затем Харьковский национальный университет им. Ярослава Мудрого (правоведение) и Харьковский филиал Академии госуправления при президенте Украины.

До начала политической карьеры, Ирина Алексеевна даже успела поработать в школе-интернате и средней школе Харьковской области. Также до переезда в столицу она трудилась в Змиевском районном исполкоме, Змиевской районной государственной администрации, где была начальником отдела по вопросам семьи и молодежи. Была главой Печенежской райадминистрации.

Ефремова – была первым заместителем председателя харьковской "Батькищины".

А в 2014 году она руководила избирательным штабом "Народного фронта" в Харьковской области. В списках политической силы она оказалась на 63-м месте (проходное).