Харьковские суды начали кодировать

До начала работы новых апелляционных судов, ГСА Украины утвердила Классификатор судов, которым введен новый формат кодов харьковских судов.
Об этом идет речь в приказе от 28.09.2018 №484 Об утверждении Классификатора судов, передает «ЗиБ».
Как сообщили в пресс-службе хозяйственного суда одной из областей Украины, теперь код суда будет содержать буквенные и цифровые символы, в дальнейшем, с введением ЕСИТС (Единая судебная информационно-телекоммуникационная система), позволит генерировать единственный уникальный номер судебного дела и номер судебного решения по правилам формирования Европейского идентификатору судебного дела (European Case Low Identifier - ECLI). Классификатор вступает в силу с даты начала работы новых (реорганизованных) судов.
Ознакомиться с Классификатором судов можно по ссылке.
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