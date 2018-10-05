05.10.2018 09:09

Харьковские суды начали кодировать

До начала работы новых апелляционных судов, ГСА Украины утвердила Классификатор судов, которым введен новый формат кодов харьковских судов.



//zib.com.ua

фото: кодировка суда

Об этом идет речь в приказе от 28.09.2018 №484 Об утверждении Классификатора судов, передает «ЗиБ».

Как сообщили в пресс-службе хозяйственного суда одной из областей Украины, теперь код суда будет содержать буквенные и цифровые символы, в дальнейшем, с введением ЕСИТС (Единая судебная информационно-телекоммуникационная система), позволит генерировать единственный уникальный номер судебного дела и номер судебного решения по правилам формирования Европейского идентификатору судебного дела (European Case Low Identifier - ECLI). Классификатор вступает в силу с даты начала работы новых (реорганизованных) судов.

Ознакомиться с Классификатором судов можно по ссылке.