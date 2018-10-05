05.10.2018 10:44

Харьковские фискалы отчитались по результатам «теневого» террора в строительстве (ФОТО)

Проблеме существования «теневой» занятости в строительной сфере была посвящена очередная встреча руководителя фискальной службы региона Николая Рыбакова с представителями бизнеса.



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Фото: строители-нелегалы

Участие в мероприятии также приняли заместитель начальника управления Гоструда Елена Петренко и заместитель начальника управления Пенсионного фонда в Харьковской области Наталья Тарасенко.

Так, на встречу были приглашены руководители предприятий, в которых по данным налоговой отчетности, заработная плата не достигает минимального уровня, или гораздо ниже среднеотраслевая. Хотя предприятие имеет значительные объемы. При этом среднестатистическая заработная плата в регионе в этой области составляет 9880 грн. Но все понимают, что рабочий строительного предприятия не согласится работать полный рабочий день при выплате минимальной зарплаты. В то же время, на сайтах вакансий, например строителю - универсалу предлагают 15000, гипсокартонщику - 10,0 тысяч гривен, фасаднику - от 10,0 до 20,0 тысяч гривен. И это касается не только небольших фирм, но и рейтинговых строительных компаний.

Руководитель фискальной службы Николай Рыбаков отметил, что налоговая служба выступает за честную конкуренцию в бизнесе. Одна из составляющих которой, выплата достойных заработных плат и перечисления всех налогов, в том числе, военного сбора.

«Не стоит забывать, что для выплаты в так называемых «конвертах », нужны неучтенные наличные средства», - заметил налоговик.

Заместитель начальника Управления Гоструда Елена Петренко предупредила, что отныне с проверками будут выходить не в офисы, а сразу на строительные площадки, где работают неоформленные работники.

Заместитель начальника управления Пенсионного фонда Наталья Тарасенко обратила внимание присутствующих на повышение с начала года страхового стажа - с 15 до 25. То есть, теперь, чтобы иметь необходимый для начисления пенсии страховой стаж, нужно выплачивать официальную заработную плату.

«Ни к чему хорошему заработная плата «в конвертах» не приводит. Работодатель подвергается риску быть оштрафованным за налоговые махинации и нарушения трудового законодательства. Рабочий - не иметь никакой социальной защищенности сегодня и достойной пенсии завтра », - подчеркнул Николай Рыбаков.

Глава налоговой призвал всех участников мероприятия "не закладывать проблему на будущее», а уже сегодня выплачивать заработную плату «без конвертов» и выразил уверенность в том, что участники диалога были услышать друг другом.