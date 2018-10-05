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05.10.2018  11:33   

В воскресенье полиция соберется на «Металлисте»

Полицейские будут обеспечивать охрану публичного порядка во время футбольного матча.


// Нацполиция

7 октября в 17.00 на стадионе «Металлист» состоится поединок между командами «Шахтер» (Донецк) и «Заря» (Луганск).

Ожидается, что спортивное мероприятие посетят до 5 тысяч болельщиков.

Охрану общественного порядка будут обеспечивать 450 работников Нацполиции и 100 военнослужащих Нацгвардии.

Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  охрана, порлиция, харьков
 
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