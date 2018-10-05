05.10.2018 11:33

В воскресенье полиция соберется на «Металлисте»

Полицейские будут обеспечивать охрану публичного порядка во время футбольного матча.



// Нацполиция

7 октября в 17.00 на стадионе «Металлист» состоится поединок между командами «Шахтер» (Донецк) и «Заря» (Луганск).



Ожидается, что спортивное мероприятие посетят до 5 тысяч болельщиков.

Охрану общественного порядка будут обеспечивать 450 работников Нацполиции и 100 военнослужащих Нацгвардии.



Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.