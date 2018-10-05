В воскресенье полиция соберется на «Металлисте»

Полицейские будут обеспечивать охрану публичного порядка во время футбольного матча.
7 октября в 17.00 на стадионе «Металлист» состоится поединок между командами «Шахтер» (Донецк) и «Заря» (Луганск).
Ожидается, что спортивное мероприятие посетят до 5 тысяч болельщиков.
Охрану общественного порядка будут обеспечивать 450 работников Нацполиции и 100 военнослужащих Нацгвардии.
Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.
На сегодня планируйте ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Любые решения будут конкретны, практичны и перспективны.
Ночью на поверхности почвы заморозки до 5°С мороза. Пасмурное утро перейдет в облачный день, к вечеру небо прояснится. Осадков не ожидается.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
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