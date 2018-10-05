Главная Новости Власть Памятник бабушке, торгующей семечками возле рынка, стал знаковым для ФЛП-шников Харькова, работавших без трудовой книжки
05.10.2018  13:50   

Памятник бабушке, торгующей семечками возле рынка, стал знаковым для ФЛП-шников Харькова, работавших без трудовой книжки

Днями Кабмин урегулировал вопросы начисления трудового стажа для мелких торговцев и предпринимателей-физлиц.


//dozor.kharkov.ua
Фото Памятник в Центрального рынка

Своим решением от 3 октября, Кабинет министров Украины урегулировал механизм исчисления трудового стажа физических лиц-предпринимателей для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или записей в ней.

Соответствующее постановление правительство приняло на своем заседании 3 октября.

Как отмечает пресс-служба Министерства социальной политики, теперь физлицам-предпринимателям будут зачисляться в стаж периоды ведения предпринимательской деятельности с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе с применением фиксированного налога:

  • – с 1 января 1998 по 31 декабря 2003 года – на основании справки о регистрации лица как субъекта предпринимательской деятельности;
  • – с 1 января 2004 года по 31 декабря 2017 по желанию лица – при условии уплаты страховых взносов (единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование) независимо от суммы уплаченных средств.
Источник:   Минфин
 Тэги:  бабушка, семечки, харьков, трудовая, запись, пенсионный стаж
 
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