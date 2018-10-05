Памятник бабушке, торгующей семечками возле рынка, стал знаковым для ФЛП-шников Харькова, работавших без трудовой книжки

Днями Кабмин урегулировал вопросы начисления трудового стажа для мелких торговцев и предпринимателей-физлиц.
Своим решением от 3 октября, Кабинет министров Украины урегулировал механизм исчисления трудового стажа физических лиц-предпринимателей для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или записей в ней.
Соответствующее постановление правительство приняло на своем заседании 3 октября.
Как отмечает пресс-служба Министерства социальной политики, теперь физлицам-предпринимателям будут зачисляться в стаж периоды ведения предпринимательской деятельности с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе с применением фиксированного налога:
На сегодня планируйте ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Любые решения будут конкретны, практичны и перспективны.
Ночью на поверхности почвы заморозки до 5°С мороза. Пасмурное утро перейдет в облачный день, к вечеру небо прояснится. Осадков не ожидается.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
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