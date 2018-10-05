05.10.2018 13:50

Памятник бабушке, торгующей семечками возле рынка, стал знаковым для ФЛП-шников Харькова, работавших без трудовой книжки

Днями Кабмин урегулировал вопросы начисления трудового стажа для мелких торговцев и предпринимателей-физлиц.



//dozor.kharkov.ua

Фото Памятник в Центрального рынка

Своим решением от 3 октября, Кабинет министров Украины урегулировал механизм исчисления трудового стажа физических лиц-предпринимателей для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или записей в ней.

Соответствующее постановление правительство приняло на своем заседании 3 октября.

Как отмечает пресс-служба Министерства социальной политики, теперь физлицам-предпринимателям будут зачисляться в стаж периоды ведения предпринимательской деятельности с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе с применением фиксированного налога: