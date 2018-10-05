В декларации для получения субсидии не нужно указывать все свои доходы - разъясняет министр соцполитики Андрей Рева

Министр уточнил, какие доходы надо указывать в заявлении на субсидию
В разделе 3 декларации о доходах в октябре 2018 года указываются только данные о видах и суммах доходов, информация о которых отсутствует в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов и реестре застрахованных лицах Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования за 1-2 кварталы 2018 года», — пояснил Рева.
По его словам, в частности, это может быть доход от сдачи молока, квартиры в аренду, доходы от фриланса или заработки за рубежом.
«Ни заработную плату, ни пенсию, ни социальные выплаты отражать не нужно. Эту информацию управление социальной защиты населения верифицирует самостоятельно», — говорится в сообщении.
На сегодня планируйте ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Любые решения будут конкретны, практичны и перспективны.
В городе установится ясная солнечная погода. Ночью заморозки, днем – 16-19 градусов тепла.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
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