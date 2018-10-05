Главная Новости Власть В декларации для получения субсидии не нужно указывать все свои доходы - разъясняет министр соцполитики Андрей Рева
05.10.2018  14:51   

В декларации для получения субсидии не нужно указывать все свои доходы - разъясняет министр соцполитики Андрей Рева

Министр уточнил, какие доходы надо указывать в заявлении на субсидию


Фото: podrobnosti.ua

В разделе 3 декларации о доходах в октябре 2018 года указываются только данные о видах и суммах доходов, информация о которых отсутствует в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов и реестре застрахованных лицах Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования за 1-2 кварталы 2018 года», — пояснил Рева.

По его словам, в частности, это может быть доход от сдачи молока, квартиры в аренду, доходы от фриланса или заработки за рубежом.

«Ни заработную плату, ни пенсию, ни социальные выплаты отражать не нужно. Эту информацию управление социальной защиты населения верифицирует самостоятельно», — говорится в сообщении.

Источник:   Минфин
 Тэги:  декларация, субсидия, харьков, министр, разъяснения, доходы
 
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