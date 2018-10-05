05.10.2018 16:16

Харьковчанам урежут норму газа

Министр Рева считает что насчитал слишком много субсидий.



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За шесть месяцев текущего года украинцам насчитали избыточных субсидий на сумму 5 млрд грн. Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева, сообщает «Укринформ».

«Когда мы принимаем правительственные решения относительно нормативов потребления газа, мы исходим из фактов: в 2016 году было списано 15 млрд грн за счет завышенных нормативов, в 2017 году — 7 млрд грн, в 2018 году по состоянию на 1 июля было излишне начисленных субсидий 5 млрд грн», — заявил он.

По словам министра, уменьшение норм потребления газа значительно сэкономит ресурсы.

«Это реальные нормы потребления, которые у нас должны быть», — добавил Андрей Рева.