Харьковчанам урежут норму газа

Министр Рева считает что насчитал слишком много субсидий.
За шесть месяцев текущего года украинцам насчитали избыточных субсидий на сумму 5 млрд грн. Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева, сообщает «Укринформ».
«Когда мы принимаем правительственные решения относительно нормативов потребления газа, мы исходим из фактов: в 2016 году было списано 15 млрд грн за счет завышенных нормативов, в 2017 году — 7 млрд грн, в 2018 году по состоянию на 1 июля было излишне начисленных субсидий 5 млрд грн», — заявил он.
По словам министра, уменьшение норм потребления газа значительно сэкономит ресурсы.
«Это реальные нормы потребления, которые у нас должны быть», — добавил Андрей Рева.
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