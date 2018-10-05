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05.10.2018  17:46   

Сессия Харьковского горсовета состоится 17 октября

Двадцать вторая сессия Харьковского городского совета VII созыва состоится 17 октября в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).


city.kharkov.ua

17 октября состоится сессия Харьковского городского совета

Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

В повестке дня – 64 вопроса и «Разное».

Начало сессии - в 10:00.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков
 
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