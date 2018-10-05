Сессия Харьковского горсовета состоится 17 октября

Двадцать вторая сессия Харьковского городского совета VII созыва состоится 17 октября в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).
17 октября состоится сессия Харьковского городского совета
Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
В повестке дня – 64 вопроса и «Разное».
Начало сессии - в 10:00.
На сегодня планируйте ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Любые решения будут конкретны, практичны и перспективны.
В городе установится ясная солнечная погода. Ночью заморозки, днем – 16-19 градусов тепла.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
влажн.:
давл.:
ветер: