05.10.2018 18:18

Арендатор платил за участок в 25 раз меньше его реальной стоимости

Плата за землю была 4 тыс. грн. вместо 100 тыс.



//dozor.kharkov.ua

Как сообщает Прокуратура, Змиевский отдел Чугуевской местной прокуратуры через суд требует от гражданина внести изменения в договор аренды земли, заключенный с райгосадминстрации.

Как рассказала заместитель руководителя местной прокуратуры Оксана Черкашина, 44 га земли сельхозназначения стоимостью более 1,2 млн.грн. человек получил в аренду в 2007 году. Однако при определении арендной платы не была учтена нормативно-правовая оценка участка, как того требует законодательство. Как следствие, человек платил за пользование землей около 4 тыс. грн. в год, хотя должен был платить почти 100 тыс. грн.



В связи с этим прокуратура направила в суд соответствующее исковое заявление.