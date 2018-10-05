Главная Новости Власть Арендатор платил за участок в 25 раз меньше его реальной стоимости
05.10.2018  18:18   

Арендатор платил за участок в 25 раз меньше его реальной стоимости

Плата за землю была 4 тыс. грн. вместо 100 тыс.


//dozor.kharkov.ua

Как сообщает Прокуратура,  Змиевский отдел Чугуевской местной прокуратуры через суд требует от гражданина внести изменения в договор аренды земли, заключенный с райгосадминстрации.

Как рассказала заместитель руководителя местной прокуратуры Оксана Черкашина, 44 га земли сельхозназначения стоимостью более 1,2 млн.грн.  человек получил в аренду в 2007 году.  Однако при определении арендной платы не была учтена нормативно-правовая оценка участка, как того требует законодательство.  Как следствие, человек платил за пользование землей около 4 тыс. грн.  в год, хотя должен был платить почти 100 тыс. грн.
 
 В связи с этим прокуратура направила в суд соответствующее исковое заявление.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  низкая оплата аренді, договор, харьков, прокуратура
 
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