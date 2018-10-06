Игорь Терехов объяснил почему нет горячей воды и когда ее включат

Несколько недель улица Шатиловская напоминает строительную площадку.
Все дело в капремонте 49-й тепломагистрали, который ведется сразу на нескольких участках. Эта магистраль - одна из основных в городе, поэтому, говорят специалисты, пришлось выключить горячее водоснабжение в ряде домов Шевченковского и Киевского районов. Объект для ремонта сложный. Оперативность выполнения работ, подчеркивают специалисты, тормозит ряд факторов.
Алексей Лука, главный инженер КП "Харьковские тепловые сети":
"Залегание более 3,5 метров, что связано с тяжелыми раскопками, глубина очень большая. Приходится соблюдать меры безопасности для того, чтобы не было обрушений. Плюс сложности в том, что это низкая точка в городе и сюда практически стекается вода со всего центра города. И мы практически все время откачиваем воду для того, чтобы проводить ремонтные работы".
На время проведения ремонтных работ на 49-й тепломагистрали горячее водоснабжение временно прекращено в двух сотнях жилых домов. И его восстановят, подчеркнули в теплосетях, как только завершат капремонт тепломагистрали.
Кроме того, к общей картине в Харькове с горячей водой добавилась еще и ситуация с ТЭЦ-5, которая находится в частной собственности и до сих пор без голубого топлива.
Поговорка «Время – деньги» сегодня верна как никогда. Звезды советуют не увлекаться долгими рассуждениями и быть внимательнее на дорогах.
В городе установится ясная солнечная погода. Ночью заморозки, днем – 16-19 градусов тепла.
Праздник учрежден в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания.
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