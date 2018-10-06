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06.10.2018  14:29   

Игорь Терехов объяснил почему нет горячей воды и когда ее включат

Несколько недель улица Шатиловская напоминает строительную площадку.


dozor.kharkov.ua

Все дело в капремонте 49-й тепломагистрали, который ведется сразу на нескольких участках. Эта магистраль - одна из основных в городе, поэтому, говорят специалисты, пришлось выключить горячее водоснабжение в ряде домов Шевченковского и Киевского районов.  Объект для ремонта сложный.  Оперативность выполнения работ, подчеркивают специалисты, тормозит ряд факторов.

Алексей Лука, главный инженер КП "Харьковские тепловые сети":

"Залегание более 3,5 метров, что связано с тяжелыми раскопками, глубина очень большая. Приходится соблюдать меры безопасности для того, чтобы не было обрушений. Плюс сложности в том, что это низкая точка в городе и сюда практически стекается вода со всего центра  города. И мы практически все время откачиваем воду для того, чтобы проводить ремонтные работы".

На время проведения ремонтных работ на 49-й тепломагистрали горячее водоснабжение временно прекращено в двух сотнях жилых домов. И его восстановят, подчеркнули в теплосетях, как только завершат капремонт тепломагистрали. 

Кроме того, к общей картине в Харькове с горячей водой добавилась еще и ситуация с ТЭЦ-5, которая находится  в частной собственности и до сих пор без голубого топлива.  

Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:
 
"ТЭЦ-5, к сожалению, сегодня находится в частной форме собственности. У нас с ними есть договорные взаимоотношения. И мы сегодня принимали решения о том, чтобы порядка 70 миллионов заплатить на ТЭЦ-5, для того, чтобы они получили номинацию, а соответственно, с номинацией они обещают нам подключиться и примерно с 10-го числа начать работать, чтобы ТЭЦ-5 начала работать. С этим, естественно, связано горячее водоснабжение, с этим, естественно, связана водоподготовка и соответственно заполнение систем. Поэтому, если они выполнят свои обещания и 10 числа начнут работать, то мы сразу начнем заполнять системы и у людей появится горячая вода".
 
Чтобы эта процедура с предоставлением номинации для ТЭЦ-5 прошла успешно, заверил Игорь Терехов, с НАК "Нафтогаз-Украина" ведет переговоры и харьковский горсовет.  Сейчас, отметил первый вице-мэр, в Киеве пообещали придерживаться обещанного и предоставить номинацию. Что касается выделения финансирования из городского бюджета для ТЭЦ-5, то его планируют вынести на рассмотрение депутатов уже на ближайшей сессии городского совета.

 

Тэги:  терехов, горячая вода, харьков, отопительный сезон
 
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