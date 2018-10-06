06.10.2018 17:16

Игорь Терехов поздравил поляков со 100-летием восстановления независимости

Торжественное мероприятие состоялось в Харьковском национальном педагогическом университете имени Г. С. Сковороды.



city.kharkov.ua

Мероприятие по случаю 100-летия восстановления независимости Польши прошло сегодня, 6 октября, в Харьковском национальном педагогическом университете имени Г. С. Сковороды.

В нем приняли участие первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, Генеральный консул Республики Польша в Харькове Януш Яблонский, представители областных органов власти, духовенства, ректор университета Иван Прокопенко и студенты вуза.

В канун Дня работников образования присутствующие возложили цветы к памятникам Первой учительнице, а также философу, поэту и педагогу Григорию Сковороде.

Продолжилось мероприятие в актовом зале вуза, где состоялся концерт при участии представителей Музыкальной академии имени Игнацего Иоанна Падеревского (Познань) и студентов педагогического университета.

Януш Яблонский отметил, что такой необычный формат празднования был выбран неслучайно. Ведь будущее каждой страны зависит от науки, а Харьков - это центр науки Украины. Он напомнил о маршале Юзефе Пилсудском, который учился в Харьковском императорском университете, а 11 ноября 1918 года стал главой государства Польши и сформировал первое демократическое правительство.

«Возрождение нашего государства состоялось благодаря борьбе, наполненной самопожертвованием и героизмом не только на полях сражений, но и в результате отстаивания духовной и материальной национальной идентичности польскими семьями. Сегодня мы чествуем поколение, благодаря которому Польша вернула независимость - это защитники Конституции 3 мая, солдаты национальных восстаний, польские легионеры и все, кто воевал в Первой мировой, герои польско-большевистской войны», - сказал Януш Яблонский и выразил надежду, что сотрудничество Украины и Польши будет продолжено.

Игорь Терехов вручил Генеральному консулу Благодарность городского головы и картину с портретом Юзефа Пилсудского. Первый вице-мэр отметил, что между Харьковом и Генконсульством Польши установились добрые и тесные отношения, развиваются побратимские отношения Харькова с Варшавой, Познанью, городом-обладателем Приза Европы – Ченстохова. Кроме того, в Харькове проживает большая польская диаспора - более 3 тыс. человек, которые работают в городе, любят Харьков и приумножают его заслуги.

«Поляки прошли тяжелый путь и показали, что независимость любого государства дается очень нелегко и как нужно беречь эту независимость. Благодаря тому, что наши народы так дружны, нам удается реализовывать множество проектов. Когда мы вместе проводили чемпионат Европы по футболу, смотрели на площади трансляции матчей из Польши, мы были одной семьей, и сейчас ею остаемся. Нам и дальше идти вместе, нам многому у вас нужно учиться – развитию демократии, экономическому прогрессу, который демонстрирует Польша. Уверен, что впереди у нас совместное прекрасное будущее в Европе. С праздником!» - отметил Игорь Терехов.

Справка. День независимости Польши - национальный праздник Польши, который отмечается ежегодно 11 ноября в честь провозглашения независимости государства от господства России, Германской империи и Австро-Венгерской империи в 1918 году. Праздник приходится на день завершения Первой мировой войны. В сентябре 1939 года, в начале Второй мировой войны, Польская республика была разделена между нацистской Германией (начало оккупации - 1 сентября) и СССР (начало оккупации - 17 сентября). После войны День независимости официально не отмечался до 1989 года, когда в Польше прошли первые демократические выборы.