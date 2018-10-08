Порошенко наградил харьковских педагогов

Работники образования Харьковщины отмечены государственными наградами Украины
Об этом говорится в Указе Главы государства №300/2018.
Так, «за значительный личный вклад в развитие национального образования, подготовку квалифицированных специалистов, многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность и высокий профессионализм» орденом «За заслуги» III степени награжден Николай АРЗУБОВ – учитель Харьковского учебно-воспитательного комплекса № 45 «Академическая гимназия».
Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ УКРАИНЫ» присвоено:
– Анне ВИЦЕНЦИК – заместителю директора Харьковского лицея № 89;
– Валентине КОЗЫРЬ – преподавателю Шевченковского профессионального аграрного лицея;
– Светлане КОЗЛОВОЙ – заместителю директора коммунального учреждения «Харьковский физико-математический лицей № 27»;
– Захару МАЙЗЕЛИСУ – учителю Харьковского лицея № 161 «Импульс»;
– Елене ПАВЛЕНКО – учителю Харьковской гимназии № 46 имени Н.В.Ломоносова.
Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ И ТЕХНИКИ УКРАИНЫ» присвоено Валерию МИХАЙЛОВУ– проректору Харьковского государственного университета питания и торговли, доктору технических наук, профессору.
Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ» получила Оксана БУГАКОВА – директор Харьковской гимназии № 116.
Сидеть в четырех стенах звезды не рекомендуют, день благоприятствует путешествиям и общению. В личной жизни день предоставляет все возможности для новых знакомств и любви.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
влажн.:
давл.:
ветер: