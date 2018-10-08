Харьковские АТП и общепит «влетели» на нелегальных работниках

Главным управлением Гоструда в Харьковской области проведен ряд инспекционных посещений во время которых было выявлено нелегально трудоустроенных работников на предприятиях Харьковщины.
Так на обществе с ограниченной ответственностью в сфере общественного питания, было выявлено 14 работников «нелегалов».
У физического лица - предпринимателя, который занимается транспортными перевозками, были допущены к выполнению работ 4 работников без официального трудоустройства.
Во время одного из инспекционных посещений физического лица - предпринимателя, занятого в сфере торговли, было отказано в допуске и предоставлении любых документов. То есть, созданы препятствия в проведении инспекционного посещения.
По результатам инспекционных посещений, Главным управлением рассмотрено дела и вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму почти 2,4млн. гривен.
Сидеть в четырех стенах звезды не рекомендуют, день благоприятствует путешествиям и общению. В личной жизни день предоставляет все возможности для новых знакомств и любви.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
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