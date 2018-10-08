08.10.2018 13:50

Харьковские АТП и общепит «влетели» на нелегальных работниках

Главным управлением Гоструда в Харьковской области проведен ряд инспекционных посещений во время которых было выявлено нелегально трудоустроенных работников на предприятиях Харьковщины.



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Так на обществе с ограниченной ответственностью в сфере общественного питания, было выявлено 14 работников «нелегалов».

У физического лица - предпринимателя, который занимается транспортными перевозками, были допущены к выполнению работ 4 работников без официального трудоустройства.

Во время одного из инспекционных посещений физического лица - предпринимателя, занятого в сфере торговли, было отказано в допуске и предоставлении любых документов. То есть, созданы препятствия в проведении инспекционного посещения.

По результатам инспекционных посещений, Главным управлением рассмотрено дела и вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму почти 2,4млн. гривен.