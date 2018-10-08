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08.10.2018  15:19   

Геннадий Кернес поздравил с профессиональным праздником юристов

Поздравление Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с Днем юриста Украины.


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Уважаемые юристы!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы обеспечиваете защиту интересов государства, бизнеса, прав и свобод граждан, четкое исполнение законов и, в конечном итоге, экономическое и социальное развитие всей Украины. Вы помогаете людям, дарите веру в честность и справедливость. Творите правосудие и доказываете невиновность людей, которые нуждаются в вашей помощи.

Пусть у вас всегда остаются силы, вера в свое дело и надежда, которые помогают не сворачивать с пути Закона и добиваться победы даже в самых трудных делах. Желаю крепкого здоровья, успеха в работе, оптимизма и благополучия в ваших семьях!

С уважением,
Харьковский городской голова Геннадий Кернес

Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, день юриста, харьков
 
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