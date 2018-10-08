Геннадий Кернес поздравил с профессиональным праздником юристов

Поздравление Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с Днем юриста Украины.
Уважаемые юристы!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы обеспечиваете защиту интересов государства, бизнеса, прав и свобод граждан, четкое исполнение законов и, в конечном итоге, экономическое и социальное развитие всей Украины. Вы помогаете людям, дарите веру в честность и справедливость. Творите правосудие и доказываете невиновность людей, которые нуждаются в вашей помощи.
Пусть у вас всегда остаются силы, вера в свое дело и надежда, которые помогают не сворачивать с пути Закона и добиваться победы даже в самых трудных делах. Желаю крепкого здоровья, успеха в работе, оптимизма и благополучия в ваших семьях!
С уважением,
Харьковский городской голова Геннадий Кернес
Сидеть в четырех стенах звезды не рекомендуют, день благоприятствует путешествиям и общению. В личной жизни день предоставляет все возможности для новых знакомств и любви.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
влажн.:
давл.:
ветер: