08.10.2018 15:20

Вдогонку к письмам счастья водителям предлагают ездить без прав

Депутаты хотят далее упростить систему идентификации водителей транспортного средства. В частности, отменить необходимость водителям носить с собой водительские права, техпаспорт и страховку.



://delo.ua

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Вместо этого предлагается проверять данные водителя-резидента в соответствующих реестрах.

О преимуществах и недостатках этого нововведения анализирует издание « Закон и Бизнес ». Напомним, 19 сентября в Верховную Раду Украины внесен законопроект № 9105 о внесении изменений в некоторые законодательные акты для упрощения управления транспортными средствами. Аналогичное решение уже приняли в Польше. С 1 октября 2018 года водители не обязаны иметь при себе свидетельство о регистрации автомобиля и подтверждение страхового полиса OC (страховка гражданской ответственности).

Если данный законопроект вступит в силу, он отменит обязанность водителя платить денежное взыскание.

На сегодня, согласно ст. 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях, управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе или не предъявили для проверки удостоверения водителя соответствующей категории, регистрационного документа на транспортное средство, а также полиса (договора) обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (страхового сертификата «Зеленая карта»), влечет наложение штрафа в размере двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Кстати, кроме штрафа, сотрудник полиции имеет полное право конфисковать автомобиль.

Ситуация в других странах по штрафа за вождение без прав идентична. Забывчивых водителей ждет правомерно наказания. Один из авторов проекта закона уточнил, что такие изменения не касаются водителей военных транспортных средств, иностранцев и лиц без гражданства. Также физические права нужны будут для поездки за рубеж.

Поданный на рассмотрение законопроект изолирует водителя от штрафа за отсутствие документов при себе, а с другой стороны, по мнению аналитиков и юристов, может развязать руки полицейским.

Потенциальное нововведения в Украине уже стало положительным опытом в других странах, таких как Грузия, Швеция, Великобритания, Польша и др.

Сегодня общественность в данном вопросе разделилась на два лагеря: за и против.

Существует мнение о риске роста уровня коррупции - вымогательство взятки, если полицейский "не сможет» отыскать в базе записи о выдаче удостоверения, техпаспорта или страховку.