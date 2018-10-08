08.10.2018 16:16

Наслаждались жизнью за границей более 2 месяцев - субсидии можете не получить

Длительная поездка за границу, в ходе которой не платится единый социальный взнос, может стать причиной отказа в назначении субсидии.



//dozor.kharkov.ua

Почти 2 месяца за границей без уважительных причин, как отмечают в Минсоцполитики, может привести к лишению субсидии. Назначат ее только в том случае, если такая поездка не превышает этот срок и является вынужденной, как лечение, обучение или имеет туристическую цель.

Андрей Рева, министр социальной политики Украины

«Если человек проживает более 60 дней за границей при этом он не платит единый социальный взнос, налог на доходы физических лиц в Украине, то такой семье может быть отказано в назначении субсидии».

В Минсоцполитики отмечают, если же человек зарегистрирован в домохозяйстве в Украине, а находится за границей более двух месяцев, то это говорит о том, что она там живет или работает, а потому, не исключают, что и помогает членам своей семьи деньгами.

Андрей Рева, министр социальной политики Украины

«Логично предположить, что они оказывают определенную материальную помощь другим членам домохозяйства. Я хочу напомнить, что в течение первого полугодия такие переводы выросли в Украине на 30% и достигли почти 4 миллиардов долларов».

Основанием для неназначения субсидии может быть и перевод из-за границы, превышающий 50 000 гривен или выигрыш в лотерею. Этот факт при принятии решения спецкомиссия учитывает как дополнительный доход. И его необходимо указывать в декларации, как в том числе и доходы от сдачи в аренду жилья или земельного участка, или фриланса. А вот ни заработную плату, ни пенсию, ни социальные выплаты указывать как свой доход в цифрах не нужно, поскольку эта информация управление социальной защиты населения верифицирует самостоятельно.

В целом же, отмечают в Министерстве, право на субсидию имеют семьи, в которых более 15% совокупного дохода уходит на оплату коммунальных услуг. При этом напоминают, что квартиры площадью более 120 квадратных метров и дома в 200 квадратных метров считаются "элитной недвижимостью". И в таком случае их владельцам субсидия не назначается, так как они коммуналку способны оплатить и самостоятельно.