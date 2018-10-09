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09.10.2018  08:31   

Захват заложников о отделении «Укрпочты»: суд перенесли из-за неявки потерпевших

Заседание перенесли на 17 октября.


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Заседание Киевского райсуда Харькова по делу о захвате заложников в отделении «Укрпочты», назначенное на понедельник, не состоялось. В суд не явились потерпевшие, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Следующее заседание назначено на 17 октября.

Как сообщалось, днем ​​30 декабря 2017 года мужчина забаррикадировался в отделении «Укрпочты» в Харькове, взяв в заложники девять человек (трое сотрудников «Укрпочты» и шесть посетителей, среди которых было двое детей). Вечером того же дня всех заложников были освобождены, а мужчина задержан. Ему объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.147 (захват и удержание лиц в качестве заложников) УК Украины.

31 декабря 2017 года Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения В.Безуху в виде содержания под стражей. Защита подала апелляцию.

11 января 2018 года Апелляционный суд Харьковской области отказал в удовлетворении апелляции, оставив решение следственного судьи без изменений.

22 марта 2018 года обвинительный акт по В.Безуха был направлен в Киевский райсуд Харькова. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.147, ч.1 ст.310, ч.2 ст.309 (захват и удержание лиц в качестве заложников, выращивание конопли и незаконное изготовление и хранение наркотических средств) УК Украины

12 июля 2018 года В.Безух в суде признал свою вину в части захвата заложников в отделении почты и не признал вину в части хранения наркотиков.

Источник:   Интерфакс
 Тэги:  захват укрпочты, суд, харьков
 
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