09.10.2018 10:06

В Харькове запретили пророссийскую общественную организацию

По материалам Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Харьковский окружной административный суд запретил деятельность Харьковской областной общественной организации «Русь триединая».



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Сотрудники спецслужбы установили, что участники организации, в частности, были активными участниками так называемого «Антимайдан».

Они также требовали проведения референдума по федерализации Украины и организовали ряд крестных ходов по центральным улицам Харькова, во время которых призывали к созданию фейковых «Харьковской народной республики» с последующим вхождением ее в состав РФ.