В Харькове запретили пророссийскую общественную организацию

По материалам Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Харьковский окружной административный суд запретил деятельность Харьковской областной общественной организации «Русь триединая».
Сотрудники спецслужбы установили, что участники организации, в частности, были активными участниками так называемого «Антимайдан».
Они также требовали проведения референдума по федерализации Украины и организовали ряд крестных ходов по центральным улицам Харькова, во время которых призывали к созданию фейковых «Харьковской народной республики» с последующим вхождением ее в состав РФ.
Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя. Зато день идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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