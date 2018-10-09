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09.10.2018  10:06   

В Харькове запретили пророссийскую общественную организацию

По материалам Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Харьковский окружной административный суд запретил деятельность Харьковской областной общественной организации «Русь триединая».


// Facebook

Сотрудники спецслужбы установили, что участники организации, в частности, были активными участниками так называемого «Антимайдан».

Они также требовали проведения референдума по федерализации Украины и организовали ряд крестных ходов по центральным улицам Харькова, во время которых призывали к созданию фейковых «Харьковской народной республики» с последующим вхождением ее в состав РФ.

Источник:   СБУ
 Тэги:  сбу, харьков
 
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