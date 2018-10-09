Геннадий Кернес сообщил о начале отопительного сезона (ФОТО)

Харьковский городской голова подписал соответствующее распоряжение.
В Харькове начинается я отопительный сезон.
Харьковский городской голова подписал соответствующее распоряжение, о чем сообщил на своей странице в Фейсбук.
Речь идет о том, чтобы обеспечить своевременную подачу теплоносителя в необходимых объемах и проведение мероприятий по запуску внутридомовых систем отопления помещений, учреждений, организаций и жилых домов.
Контроль за выполнением распоряжения возложен на первого заместителя городского головы Игоря Терехова.
Геннадий Кернес, Харьковский городской голова
"Подавать тепло в садики, больницы, школы и на другие объекты социальной сферы начнем уже со следующего понедельника. Потом - в жилые дома малой этажности, затем - в многоэтажки".
Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя. Зато день идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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