09.10.2018 12:17

Геннадий Кернес сообщил о начале отопительного сезона (ФОТО)

Харьковский городской голова подписал соответствующее распоряжение.



city.kharkov.ua

В Харькове начинается я отопительный сезон.

Харьковский городской голова подписал соответствующее распоряжение, о чем сообщил на своей странице в Фейсбук.

Речь идет о том, чтобы обеспечить своевременную подачу теплоносителя в необходимых объемах и проведение мероприятий по запуску внутридомовых систем отопления помещений, учреждений, организаций и жилых домов.

Контроль за выполнением распоряжения возложен на первого заместителя городского головы Игоря Терехова.

Геннадий Кернес, Харьковский городской голова



"Подавать тепло в садики, больницы, школы и на другие объекты социальной сферы начнем уже со следующего понедельника. Потом - в жилые дома малой этажности, затем - в многоэтажки".