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09.10.2018  12:17   

Геннадий Кернес сообщил о начале отопительного сезона (ФОТО)

Харьковский городской голова подписал соответствующее распоряжение.


city.kharkov.ua

В Харькове начинается я отопительный сезон.

Харьковский городской голова подписал соответствующее распоряжение, о чем сообщил на своей странице в Фейсбук. 

Речь идет о том, чтобы обеспечить своевременную подачу теплоносителя в необходимых объемах и проведение мероприятий по запуску внутридомовых систем отопления помещений, учреждений, организаций и жилых домов. 

Контроль за выполнением распоряжения возложен на первого заместителя городского головы Игоря Терехова.

Геннадий Кернес, Харьковский городской голова

"Подавать тепло в садики, больницы, школы и на другие объекты социальной сферы начнем уже со следующего понедельника. Потом - в жилые дома малой этажности, затем - в многоэтажки".

Тэги:  кернес, отопительній сезон, харьков
 
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