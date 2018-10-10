10.10.2018 08:47

Игорь Терехов рассказал о видеонаблюдении и пожарных учениях в школах и о безопасности учеников на дорогах

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов 9 октября провел встречу с родителями учащихся школ Индустриального района.



// city.kharkov.ua

Мероприятие прошло на базе Харьковской специализированной школы №119 по ул. Библика, 4. В нем также приняли участие директор Департамента образования Ольга Деменко, председатель Администрации Индустриального района Ольга Вельможная, представители Городского родительского комитета и родители учащихся школ района.



Одним из наболевших для родителей вопросов стала безопастность в городе в целом и на дорогах и пешеходных переходах возле учебных учреждений в частности. Первый вице-мэр отметил, что такая работа в Харькове уже ведется - это приоритетная задача городской власти, которая будет решаться комплексно.



«В первую очередь мы уделим внимание учреждениям образования - в каждой школе мы установим системы видеонаблюдения. Также огромное внимание город уделяет пожарной безопасности. И я настаиваю на том, чтобы раз в два месяца в каждой школе проводили пожарные учения. Кроме этого, мы получили кредит от Европейского инвестиционного банка в размере 10 млн евро под создание системы безопасного движения в Харькове - это регулируемые светофоры, установка камер на центральных магистралях города, а также освещение пешеходных переходов. Организация безопасности дорожного движения необходима и детям и всем нам», - подчеркнул Игорь Терехов.



Он поручил главе района в течение недели провести инвентаризацию опасных пешеходных переходов возле школ в Индустриальном районе, на которых в ближайшее время будет установлено освещение. Кроме того, Игорь Терехов напомнил о том, что в городе продолжается работа по созданию ситуационного центра.



Родители, в свою очередь, обратились с просьбой провести реконструкцию стадиона в школе №75 и стадиона «Восток». Первый вице-мэр сообщил, что оба объекта уже включены в городскую программу реконструкции стадионов.



«Мы планируем на базе стадиона «Восток» создать специализированную школу по футболу. Там будет обустроен целый комплекс футбольных полей. Это дорогостоящий проект. Город выделил средства на проектирование футбольной школы, также там будет новая дорога и освещение. Эта работа будет выполнена года за полтора-два», - сообщил Игорь Терехов.



В ходе встречи все желающие смогли задать волнующие их вопросы и получить ответ.



«Такие встречи дают возможность понять, в правильном ли направлении сегодня движется система образования, и вместе с родителями принять решения, которые нужны городу и нашим детям», - подчеркнул Игорь Терехов.



Первый вице-мэр отметил, что в ближайшее время проведет встречи с родителями в каждом из 9 районов города.