10.10.2018 15:12

Харьковчане выпили алкоголя и накурили на четверть миллиарда в местный бюджет

В Главном управлении фискальной службы Харьковской области проинформировали, что именно такая сумма акциза поступила в местную казну за 9 месяцев 2018 года.



://www.facebook.com/sfs.kharkiv/

При этом ожидаемый показатель за январь - сентябрь 2018 составлял 196,4 млн.грн. Поэтому он выполнен на 112,0%. В местный бюджет дополнительно собрано 23,6 млн. грн.

Кроме того, в ГУ ГФС в Харьковской области рассказали о принятых мерах по детенизации рынка подакцизных товаров. Во исполнение указанных мероприятий и с целью сокращения теневого оборота подакцизных товаров в январе-сентябре 2018 проведено 565 проверок субъектов розничной и оптовой торговли алкогольными напитками и табачными изделиями.

Наиболее распространенными случаями нарушений, выявленных в ходе указанных проверок, является торговля подакцизными товарами в неустановленных местах (255 случаев), несоблюдение минимальных розничных цен на алкогольные напитки (164), нарушение максимальных розничных цен на табачные изделия (63), отсутствие приходных документов на подакцизные товары и невыдача кассовых чеков (61), безлицензионная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями (42) и др.

По результатам рассмотрения материалов указанных проверок к субъектам хозяйствования применены финансовые санкции на общую сумму 6,3млн. грн., поступления в бюджет составили 4,2 млн.грн.