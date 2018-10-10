10.10.2018 15:39

В Харькове проходит Европейская конференция по раннему вмешательству

Украина впервые принимает Европейскую конференцию по раннему вмешательству, и проходит она в Харькове. В Первую столицу с съехались почти 300 специалистов со всей Европы, чиновники, представители Министерства соцполитики чтобы усовершенствовать работу по поддержке, сопровождению и развитию детей с особыми потребностями, разработать систему предоставления таких услуг в контексте украинских реалий и закрепить ее на национальном уровне законодательно.



//conference.eurlyaid.eu

Специалисты из США, Австралии, Бразилии, Эквадора, Сербии и многих стран готовы поделиться своим опытом и перенять опыт Харькова по предоставлению услуг семьям, которые воспитывают детей с особыми проблемами развития. Так как уверены, чем раньше выявить такие проблемы, тем больше шансов эффективно помочь малышу социализироваться в обществе.



Ана Серрано, председатель Европейской ассоциации с раннего вмешательства (Португалия):

Сейчас мы плодотворно сотрудничаем с коллегами из Украины, в частности Харькова, потому внедрение раннего вмешательства набирает обороты. Очень важно помочь детям именно в раннем возрасте чтобы они стали полноправными членами общины уже с первых лет своей жизни. Тема сегоднешней конференции: «Навстречу новой парадигме – через партнерство профессионалов, семей и общества».



Среди участников и родители со всей Украины, которые столкнулись с проблемами воспитания особых детей. Они на себе уже почувствовали, насколько необходима семьям такая поддержка.



Нина Арсентьева, мать ребенка с особыми потребностями (Харьков):

А мы многому научились. Самое главное, я приняла своего ребёнка не только разумом, потому что так надо, и второе, не только я, но и вся моя семья, а у меня кроме Илюши есть муж и трое детей, научились общаться с ребёнком, понимать, а он понимает нас. Разве это не круто, разве это не классно?!



Харьков был выбран местом проведения этой конференции не случайно. Ведь вопросам внедрения услуг раннего вмешательства начали заниматься еще почти 20-ть лет назад. И за это время достигли немалых результатов. Созданы специальные центры и кабинеты, мультидисциплинарные бригады специалистов психологов, реабилитологов, педиатров, а также родительский клуб – в общем целая система структур, которая работает в этом направлении.



Светлана Горбунова-Рубан, заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения:

То, что в Харькове сегодня проходит этот форум – это результат того опыта, который накоплен в нашем городе. В Украине такого опыта нет. Многие регионы только в начале пути, они начинают идти теми шагами, которые мы давно уже прошли. Поэтому Международная ассоциация раннего вмешательства, желая провести такой форум выбрала Харьков как площадку, потому что нам есть что показать, рассказать.



И именно общественность Харькова в свое время обратила внимание власти актуальность этой проблемы. С тех пор работают вместе.



Анна Кукуруза, председатель БФ:

Харьков был первым городом в Украине, где общественная инициатива общественной организации была принята государством, муниципалитетом фактически. Начиная с 2010 года, было открыто 2 центра раннего вмешательства в городских поликлиниках, когда деньги платил городской бюджет и это было таким примером важным и нужным.



Сегодня этот вопрос должен выйти на национальный уровень, убеждены специалисты. Поэтому в рамках конференции, кроме мастер-классов, дискуссий, изучения специальных методик работы с детьми с инвалидностью и их семьями, еще и решили разработать предложения по созданию Закона с раннего вмешательства, который бы позволил систематизировать данную работу и привлечь к ней как можно больше участников.