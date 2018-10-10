10.10.2018 16:20

Харьков является лидером среди других регионов Украины по количеству IT-специалистов

Общественная организация «Харьков IT Кластер» провела бизнес-исследование среди специалистов IT и представила результаты всем звеньям объединения - представителям государственной власти, международных организаций, IT-сообществам других регионов и руководителям ведущих IТ-компаний Украины.



Фото: первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов

Харьков в апреле этого года пересек отметку 25 000 специалистов технологической индустрии, которые трудоустроены в 445 IT-компаниях. Харьковский IТ-кластер, работает уже три года подряд и объединяет более 40 компаний, сообщается в результатах исследования, которое проводилось среди всех ведущих IТ-компаний Первой Столицы.

«Главная цель проекта - оценка текущего рынка IT Харькова с точки зрения его размера, трудоустройства и перспектив развития, а также изучение степени влияния технологической индустрии на местную экономику. Ведь специалисты ищут пути продвижения Харькова как IТ локации», - подчеркнула Ольга Шаповал исполнительный директор Харьковскойобщественной организации «Kharkiv IT Cluster» .

«Мы - локация, в которой комфортно жить, в которой комфортно создавать компании. И мы это видим. С 15 года произошло практически удвоение отрасли. Это т факт действительно свидетельствует о том, что здесь комфортно жить, комфортно создавать IT-компании, бизнесу комфортно. Вот, соответственно, наша роль как кластера: продвигать эту идею на международный рынок для того, чтобы было видно нашим международным партнерам, с одной стороны, что действительно, Харьков - это сильная техническая подготовленная среда, куда можно отдавать заказы. И, с другой точки зрения, - это должно быть видно, когда студенты из небольших городов выбирают, куда же все-таки ехать учиться. 69 учебных заведений с техническими специальностями Только в Харькове - есть куда ехать», -уточнила она в интервью.

Как показало исследование, по количеству специалистов в IT-сфере Харьков лидирует среди всех других регионов Украины. Позади остались такие крупные IT-хабы как Львов, Днепр и Одесса. Уступили только столичным масштабам. Ежегодно специалисты путешествуют. Большая часть из них с активной социальной позицией: воспитывают более двух детей в семье, имеют высшее образование, научные степени. В дальнейшем, одна из приоритетных задач - создать наиболее комфортные условия для развития IT-сферы Харькова, отмечает первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

«Город Харьков сегодня демонстрирует всей Украине, как можно организовывать комфортное проживание. И город Харьков является первым по уровню комфорта среди городов Украины. Кроме того, конечно, строительство. Сегодня строительство недвижимости, строительство жилья у нас демонстрируют потрясающие темпы и одним из основных потребителей этой недвижимости являются именно ІТ-шники. Третье, - вы знаете, городская власть уделяет особое внимание системе образования. Мы говорили, что сегодня система образования должна быть выстроена так, чтобы и в школах, и в высших учебных заведениях было великолепное образование. Эти факторы все то, что сегодня позволит ІТ-шникам оставаться в городе Харькове, создавать добавленную стоимость, наполнять бюджет города Харькова и позволять развиваться городу Харькову», - продолжил он в своем интервью.

Подобные исследования, уверяют специалисты технологической индустрии, планируется проводить на регулярной основе для понимания направлений развития IT-экосистемы и экономики города.