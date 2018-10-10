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10.10.2018  17:28   

Харьков готов принять чемпионат Европы по дзюдо

10 октября Харьковский городской голова встретился с международной группой комиссаров Европейского союза дзюдо (EJU).


// city.kharkov.ua

Эксперты прибыли на чемпионат Украины, который проходит с 10 по 12 октября в спорткомплексе «Локомотив» имени Г. Кирпы, чтобы оценить инфраструктуру Харькова для проведения чемпионата европейского уровня.

Международные эксперты считают, что Харьков готов к проведению европейских соревнований по этому виду спорта.

.По словам комиссара EJU Мариана Хевка (Чехия), спортивная инфраструктура Харькова отвечает международным стандартам, и, работая на украинских соревнованиях, европейские судьи готовят экспертную оценку для возможного проведения чемпионата Европы в городе Харькове.

«Я благодарю городской совет и мэра за поддержку спортсменов, помощь в организации чемпионата и системные вложения в инфраструктуру. Это весомый аргумент для принятия решения в пользу Украины и Харькова при выборе локации чемпионата Европы», - отметил международный рефери.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, дзюдо, харьков, чемпионат европы
 
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