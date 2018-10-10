10.10.2018 19:12

Геннадий Кернес открыл детский сад № 126 в Московском районе

После длительного простоя вновь заработал детский сад, получивший название «Радуга».



//www.city.kharkov.ua

В Московском районе после длительного простоя вновь заработал детский сад № 126, получивший название "Радуга". Он снова наполнился яркими красками и звонким детским смехом. В свои три новые группы он принял 73 маленьких воспитанника.

Александр, отец воспитанника детского сада:

"Он рядом с домом, я рад, что он новый и ребёнку здесь будет хорошо! Хорошая территория. Мы практически каждый день видели как всё происходит и, действительно, это всё было сделано хорошо, оперативно и качественно!"

Ольга, мать воспитанницы детского сада:

"Хотим сказать большое спасибо. Мы рады, что у нас открылся такой садик. Условия очень хорошие. Всё новое, всё красивое, всё специально для деток. Видно, что старались, чтобы всем понравилось и мы оценили это!"

Ольга, мать воспитанницы детского сада:

"Мы очень рады, мы очень ждали этого дня, мы очень хотели в этот садик. Геннадию Кернесу мы говорим огромное спасибо за его труд, за его работу, за наш новый сад и пусть он ещё у нас остаётся подольше в мэрах. Что нужно сказать Геннадию Адольфовичу? Спасибо?! Спасибо!"

Праздник открытия не обошлелся без подарков. Новоиспеченные воспитанники дошкольного учреждения получили от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса необходимое оборудование для проведения праздников и развития творческих способностей малышей.

Геннадий Кернес, Харьковский городской голова:

"Я считаю, что открыть детский сад - это ещё не всё. Необходимо, чтобы в этом детском саду царила атмосфера детства, сказки, атмосфера жизни. И мы все вместе это будем делать, потому что мы и дальше настроены открывать новые группы в этом детском саду. Я хочу пожелать деткам, чтобы они были целеустремлённые, слушали воспитателей, любили родителей и, конечно, приносили радость. Спасибо всем, что мы сегодня здесь все вместе собрались и спасибо за то, что нам выпало судьбой делать хорошие дела, в том числе, и открывать детские сады. Спасибо, в добрый путь и счастья. Счастья детям, счастья родителям!"

После торжественной части все - Геннадий Кернес, родители и дети вместе проинспектировали условия, созданные здесь для детей. Просторные и светлые комнаты, современная прачечная, пищеблок. Одним словом, здесь есть все, чего желали родители и может понадобиться детям. А на память об этом дне у многих останется фото с мэром, без этого Геннадия Кернеса не отпускали.