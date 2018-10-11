Для харьковского БТИ откроют Дом недвижимости

Решение об обеспечении деятельности Дома недвижимости принято на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.
Дом недвижимости будет открыт после завершения реконструкции здания на пл. Павловской, 4, где ранее было расположено коммунальное предприятие «Харьковское городское БТИ», директор Департамента регистрации Олег Дробот.
По его словам, Дом недвижимости станет первым центром в Украине, куда харьковчане смогут обратиться для решения всех вопросов в сфере недвижимости.
Напомним, что во время реконструкции здания БТИ фронт-офис предприятия работает по адресу: ул. Павловская, 1/3.
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