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11.10.2018  10:34   

Предпринимателей Харькова призывают переходить на электронный чек

На Харьковщине продолжается внедрение пилотного проекта электронной системы «Электронный чек» (или e-Receipt).


// Капитал

Эта новация должна привести к качественно новых отношений в звене «предприниматель – потребитель», отмечают в ГУ ГФС в Харьковской области.

Сущность новой модели заключается во внедрении альтернативного технологического решения для регистрации расчетных операций в сфере торговли без применения традиционных регистраторов (РРО).

Программа «Электронный чек» имеет ряд существенных преимуществ, в частности:

– систему можно установить на любое устройство – персональный компьютер, планшет или смартфон;

– она ​​доступна, бесплатная и может быть интегрирована с другими системами ГФС и бухгалтерскими программами;

– имеет наивысшую степень защиты и работает 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

Кроме того, применение такой модели на практике избавляет от необходимости приобретать традиционный кассовый аппарат и соответственно печатать бумажные чеки.

Итак, фискальный чек граждане смогут проверить в открытой части Электронного кабинета – электронного сервиса ГФС, размещенного на официальном сайте ГФС.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  электронный чек, гфс, харьков
 
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