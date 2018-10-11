11.10.2018 10:34

Предпринимателей Харькова призывают переходить на электронный чек

На Харьковщине продолжается внедрение пилотного проекта электронной системы «Электронный чек» (или e-Receipt).



// Капитал

Эта новация должна привести к качественно новых отношений в звене «предприниматель – потребитель», отмечают в ГУ ГФС в Харьковской области.



Сущность новой модели заключается во внедрении альтернативного технологического решения для регистрации расчетных операций в сфере торговли без применения традиционных регистраторов (РРО).



Программа «Электронный чек» имеет ряд существенных преимуществ, в частности:



– систему можно установить на любое устройство – персональный компьютер, планшет или смартфон;



– она ​​доступна, бесплатная и может быть интегрирована с другими системами ГФС и бухгалтерскими программами;



– имеет наивысшую степень защиты и работает 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.



Кроме того, применение такой модели на практике избавляет от необходимости приобретать традиционный кассовый аппарат и соответственно печатать бумажные чеки.



Итак, фискальный чек граждане смогут проверить в открытой части Электронного кабинета – электронного сервиса ГФС, размещенного на официальном сайте ГФС.