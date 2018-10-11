Предпринимателей Харькова призывают переходить на электронный чек

На Харьковщине продолжается внедрение пилотного проекта электронной системы «Электронный чек» (или e-Receipt).
Эта новация должна привести к качественно новых отношений в звене «предприниматель – потребитель», отмечают в ГУ ГФС в Харьковской области.
Сущность новой модели заключается во внедрении альтернативного технологического решения для регистрации расчетных операций в сфере торговли без применения традиционных регистраторов (РРО).
Программа «Электронный чек» имеет ряд существенных преимуществ, в частности:
– систему можно установить на любое устройство – персональный компьютер, планшет или смартфон;
– она доступна, бесплатная и может быть интегрирована с другими системами ГФС и бухгалтерскими программами;
– имеет наивысшую степень защиты и работает 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.
Кроме того, применение такой модели на практике избавляет от необходимости приобретать традиционный кассовый аппарат и соответственно печатать бумажные чеки.
Итак, фискальный чек граждане смогут проверить в открытой части Электронного кабинета – электронного сервиса ГФС, размещенного на официальном сайте ГФС.
Все, что связано с общением, способно принести наибольшую отдачу, будь то финансовая выгода или просто удовольствие от хорошо проведенного времени.
Утром и вечером небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
Международный день девочек установлен в знак признания прав девочек и уникальных проблем, с которыми им приходится сталкиваться.
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