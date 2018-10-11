11.10.2018 10:52

15-летнюю пропавшую девушку полицейские вернули домой

Правоохранители разыскали подростка и передали матери.



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«Елизавету разыскали и передали матери. С ребенком все в порядке. Спасибо неравнодушным гражданам за помощь», – сообщили в пресс-службе Ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области.

Напомним, 15-летняя Елизавета Мажирина 22 сентября ушла из дома. Это был не первый побег девушки из дома.