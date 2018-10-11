15-летнюю пропавшую девушку полицейские вернули домой

Правоохранители разыскали подростка и передали матери.
«Елизавету разыскали и передали матери. С ребенком все в порядке. Спасибо неравнодушным гражданам за помощь», – сообщили в пресс-службе Ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области.
Напомним, 15-летняя Елизавета Мажирина 22 сентября ушла из дома. Это был не первый побег девушки из дома.
Все, что связано с общением, способно принести наибольшую отдачу, будь то финансовая выгода или просто удовольствие от хорошо проведенного времени.
Утром и вечером небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
Международный день девочек установлен в знак признания прав девочек и уникальных проблем, с которыми им приходится сталкиваться.
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