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11.10.2018  10:52   

15-летнюю пропавшую девушку полицейские вернули домой

Правоохранители разыскали подростка и передали матери.


// Facebook

«Елизавету разыскали и передали матери. С ребенком все в порядке. Спасибо неравнодушным гражданам за помощь», – сообщили в пресс-службе Ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области.

Напомним, 15-летняя Елизавета Мажирина 22 сентября ушла из дома. Это был не первый побег девушки из дома.

Тэги:  пропал без вести, полиция, харьков
 
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