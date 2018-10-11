11.10.2018 10:58

В колониях на Харьковщине зарабатывали значки (ФОТО)

На базе Покровской исправительной колонии (№ 17) и Первомайской исправительной колонии (№ 117) прошли учебно-практические сборы руководств, по окончании которых наиболее инициативным работникам были вручены отличительные нагрудные знаки и грамоты.



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10 октября 2018 на базе государственных учреждений «Покровская исправительная колония (№ 17)» и «Первомайский исправительная колония (№ 117)», прошли учебно-практические сборы руководства Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции и начальников подчиненных учреждений исполнения наказаний.

В Покровской исправительной колонии (№ 17), после проведения строевого смотра личного состава, был осуществлен обход караульного помещения, периметра учреждения и питомника для содержания собак.

Для участников собрания провели показательное практическое занятие группы быстрого реагирования по отработке приемов рукопашного боя. Осмотрено помещение лечебно-трудовой мастерской, магазин для осужденных, объекты подсобного хозяйства, склады квасильно-засолочного пункта и овощехранилища, столовая для осужденных.

Руководители ознакомились с условиями пребывания осужденных, заключенных в камерах участка дисциплинарного изолятора, следственного изолятора, арестного дома, карантина диагностики и распределения.

В Первомайской исправительной колонии (№ 117), после проведения строевого смотра персонала учреждения, было открыто пост по охране административного здания, реконструированные караульное помещение и часовой дворик отдела охраны.

Участники собрания посетили комнаты свиданий и комнаты приема граждан, мастерскую, структурные участки учреждения, в которых проживают осужденные, банно-прачечный комбинат. Сделали обход периметру внешней запрещенной зоны, осмотрели реконструированные пост отдела охраны и участки наружной запрещенной зоны. Также было проведено открытие участка следственного изолятора при учреждении.

За активное участие в подготовке к проведению учебно-практических сборов и проявленную инициативу работников учреждений были поощрены благодарностями и нагрудными знаками.