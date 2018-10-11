11.10.2018 11:25

С понедельника в Харькове отопительный сезон

Об этом 10 октября, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета сообщил директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач. Он детализировал детали подготовки.



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По его словам, за счет средств городского бюджета были капитально отремонтированы кровли на 76 домах и проведен текущий ремонт в 374 жилых домах коммунальной формы собственности. Также на 100% подготовлены к зиме объекты социальной сферы.

Алексей Богач отметил, что большой объем работ был выполнен коммунальным предприятием «Харьковские тепловые сети». К системе теплоснабжения уже подключены 5 тыс. 144 жилых дома коммунальной формы собственности, а также 2 тыс. зданий различных ведомств, учреждений и предприятий. К началу нового отопительного сезона подготовлено восемь районных котельных, 245 квартальных и локальных котельных, 297 центральных и индивидуальных тепловых пунктов. В этом году выполнены работы по замене 19 км теплосетей, до конца года планируется переложить еще более 20 км сетей.

«И эти 20 км будут разбиты по основным магистралям города Харькова. Следует отметить 49-ю магистраль – это ул. Шатиловская, 94-ю магистраль, на которой прошлой зимой происходили порывы, на ул. Благодатной, 53-ю магистраль на ул. Валентиновской. Также за счет городского бюджета была реконструирована тепломагистраль по ул. Военной», - отметил директор департамента.

Алексей Богач также сообщил, что КП «Харьковские тепловые сети» и городской совет активно работют с внешними инвестициями. За счет кредитных ресурсов также ведутся работы по установке индивидуальных тепловых пунктов и строительству генераторной станции.

На коммунальном предприятии «Харьковводоканал» полностью подготовлены к работе в осенне-зимний период очистные сооружения №1 и 2, сооружения водоснабжения «Донец» и «Днепр», проведены планово-предупредительные ремонты технологического оборудования на 18 насосных станциях и на резервуарах очистных сооружений.

«На сетях заменены 250 задвижек различных диаметров, отремонтированы водозаборные колонки, заменено 132 пожарных гидранта», - сообщил Алексей Богач.

По его словам, работники предприятия просанировали и заменили 16 км дефектных участков канализационной системы, за счет средств бюджета заканчивается ремонт насосных станций №26 и по ул. Лесопарковой. Также было отремонтировано 738 крышек, люков и колодцев.

Кроме того, как сообщил директор Департамента коммунального хозяйства, выполнен капитальный ремонт 170 тыс. кв. м дорожной сети и текущий ремонт более 850 тыс. кв. м дорожного покрытия. Капитально отремонтированы 12 трамваев, проведена сезонная подготовка 198 трамвайных вагонов и 127 троллейбусов.

К зиме подготовлено около 240 единиц техники для уборки снега, заготовлено 7,5 тыс. т соли и 19 тыс. куб. м песка.

Алексей Богач отметил, что также все подготовительные мероприятия выполнили АК «Харьковоблэнерго» и ПАО «Харьковгоргаз».