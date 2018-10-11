11.10.2018 13:45

В Первой Столице состоялось торжественное открытие Почетного консульства Грузинской республики

Событие стало знаковым, так как это 103-е представительство иностранных государств, которое открывается в Украине и открыто оно в год, когда отмечается 100-летие установления дипломатических отношений между нашими странами.



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Такой знак для Харькова, еще раз подтверждает, что грузино-украинские отношения очень крепкие.

« Я глубоко убеждена в том, что открытие Почетного Консульства в городе Харькове соответствует духу взаимопонимания и стратегического партнерства между нашими государствами, теплыми, дружескими отношениями между нашими народами. Почетное консульство в Харькове будет всегда открыто для обсуждения любых вопросов и возможностей, совместной реализации любых проектов направленных на расширение нашего общения и взаимного сотрудничества», - подчеркнула почетный консул Грузии в Украине Александра Чихладзе.

Во время торжественного открытия первый заместитель городского головы Игорь Терехов заметил, что создание консульства далось городу нелегко.

«Сегодняшний день - это еще один шаг на пути создания крепкого международного имиджа города Харькова. Я уверен, что впереди большие перспективы у нас, потому что, действительно, между Харьковом и Грузией очень теплые, даже сказал бы, такие родные взаимоотношения. Мы имеем два города партнера - это Тбилиси и Кутаиси. Делегации Грузии всегда приезжают к нам, мы их принимаем с дорогой душой, сами когда ездим, нас тоже принимают по-грузински, с дорогой душой. Поэтому, я уверен, что все будет хорошо и это Консульство будет очень успешным», - подытожил он.

В свою очередь Посол Грузии в Украине Гела Думбадзе отметил, что в этом году государства-побратимы празднуют 100-летие установления дипломатических отношений.

«Несколько лет тому назад был социальный опрос в Грузии на счет самой популярной иностранной державы. Украина заняла первое место, господа. Всегда, когда украинцы, наши братья и сестры приезжают в Грузию, Тбилиси, Батуми, Сигнахи, Кутаиси - и они говорят, что они из Украины, это всегда сопровождается искренней улыбкой, господа. Поздравляю этот прекрасный город, руководство этого прекрасного края, руководство города, что создается грузинский дом фактически в центре Харькова и здесь вы всегда увидите маленькую Грузию со своими великими традициями» - резюмировал Посол.