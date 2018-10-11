Главная Новости Власть В Харькове с трудовыми нелегалами будут бороться по европейским методикам (ФОТО)
11.10.2018  16:42   

В Харькове с трудовыми нелегалами будут бороться по европейским методикам (ФОТО)

В рамках проекта ЕС-МОТ региональные инспекторы труда присоединились к европейским практик борьбы с нелегальной занятостью.


// facebook

В рамках проекта ЕС-МОТ «Укрепление администрации труда с целью улучшения условий труда и преодоления незадекларированной труда» 10 октября 2018 состоялся тренинг для тренеров по вопросам незадекларированной труда и навыков межличностного общения – сообщили на официальной странице Харькоского отделения Гоструда Украины.

Мероприятие является началом аналогичных тренингов, будут проведены в различных регионах страны (Харьков, Винница, Полтава).

Участие в мероприятии принял Председатель Гоструда Роман Чернега, инспекторы труда аппарата Гоструда, а также инспекторы труда органов местного самоуправления, задачей которых является выявление случаев незадекларированной труда и инициирования соответствующих нормативно-правовых процедур.

Выступая на открытии тренинга Роман Чернега поблагодарил организаторов тренингов - Менеджеру Проекта ЕС-МОП Антониу Сантушу, Национальном координатору проекта Софии Литвин при содействии Государственной службе Украины по вопросам труда в повышении профессионального уровня инспекторов труда.

Председатель Гоструда подчеркнул, что  приоритетной задачей для инспекторов труда Гоструда и органов местного самоуправления в настоящее время является легализация трудовых отношений и доходов граждан, на   важности этой работы для успешного развития государства. Сегодня созданы все необходимые законодательные и методические основы, разработаны соответствующие инструменты для осуществления совместной эффективной деятельности органов Гоструда, Пенсионного фонда и ДФС по выявлению незадекларированной труда. О положительных результатах совместной работы свидетельствует рост количества застрахованных лиц по сравнению с началом года более чем на 168 000 человек.

Источник:   ГУ Гоструда в Харьковской области
 Тэги:  зарплата, конверт, харьков, особенности, борьба, легализация, пенсия, опыт
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.10 Медицина Премьер Гройсман рассказал, на сколько выросла зарплата врачей 08.10 Власть Харьковские АТП и общепит «влетели» на нелегальных работниках 05.10 Власть Харьковские фискалы отчитались по результатам «теневого» террора в строительстве (ФОТО)
 
 

Видео

Геннадий Кернес открыл детский сад № 126 в Московском районе
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 