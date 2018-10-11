11.10.2018 16:42

В Харькове с трудовыми нелегалами будут бороться по европейским методикам (ФОТО)

В рамках проекта ЕС-МОТ региональные инспекторы труда присоединились к европейским практик борьбы с нелегальной занятостью.



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В рамках проекта ЕС-МОТ «Укрепление администрации труда с целью улучшения условий труда и преодоления незадекларированной труда» 10 октября 2018 состоялся тренинг для тренеров по вопросам незадекларированной труда и навыков межличностного общения – сообщили на официальной странице Харькоского отделения Гоструда Украины.

Мероприятие является началом аналогичных тренингов, будут проведены в различных регионах страны (Харьков, Винница, Полтава).

Участие в мероприятии принял Председатель Гоструда Роман Чернега, инспекторы труда аппарата Гоструда, а также инспекторы труда органов местного самоуправления, задачей которых является выявление случаев незадекларированной труда и инициирования соответствующих нормативно-правовых процедур.

Выступая на открытии тренинга Роман Чернега поблагодарил организаторов тренингов - Менеджеру Проекта ЕС-МОП Антониу Сантушу, Национальном координатору проекта Софии Литвин при содействии Государственной службе Украины по вопросам труда в повышении профессионального уровня инспекторов труда.

Председатель Гоструда подчеркнул, что приоритетной задачей для инспекторов труда Гоструда и органов местного самоуправления в настоящее время является легализация трудовых отношений и доходов граждан, на важности этой работы для успешного развития государства. Сегодня созданы все необходимые законодательные и методические основы, разработаны соответствующие инструменты для осуществления совместной эффективной деятельности органов Гоструда, Пенсионного фонда и ДФС по выявлению незадекларированной труда. О положительных результатах совместной работы свидетельствует рост количества застрахованных лиц по сравнению с началом года более чем на 168 000 человек.