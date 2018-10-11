11.10.2018 17:19

В городском совете прошел прием по случаю Дня защитника Украины

Заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан, провела встречу, на которой были вручены награды военным и семьям погибших в АТО.



city.kharkov.ua

Заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан вручила Благодарности городского головы и памятные нагрудные знаки матерям и женам погибших в ходе антитеррористической операции и украинским военнослужащим.



Светлана Горбунова-Рубан отметила, что сегодня город чтит тех, кто стал героем, и поддерживает тех, кто потерял своих близких.



«Уважаемые родители, жены, семьи, которые потеряли своего близкого человека. Я имею честь приветствовать вас от имени городского головы Геннадия Кернеса. Передать пожелания здоровья всем, кто пришел в этот зал, душевного покоя, веры в то, что все в нашем государстве будет хорошо, что Украина будет развиваться, будет процветающей и мирной страной. Это должно произойти, потому что в ней будут жить наши дети и внуки. И мы с вами, несмотря ни на что, должны сделать так, чтобы им жилось лучше, чем нам. Желаю всем вам мужественного настроения. Будьте здоровы, спокойны, будьте такими, какими вас хотят видеть ваши близкие», - отметила вице-мэр.



Для участников церемонии выступили харьковские исполнители.



«Это тяжелый прием. Он наполнен эмоциями, воспоминаниями, надеждами и просто человеческой памятью. Прием прошел накануне Дня защитника Украины, Дня украинского казачества, и не случайно эти два праздника объединились, потому что они свидетельствуют о настроении украинского народа, людей, которые борются за свою независимость, хотят, чтобы Украина была процветающей счастливой страной, чтобы в ней жили счастливые люди и семьи», - отметила после приема Светлана Горбунова-Рубан.

Виталий Гранкин работал сварщиком зварувальником 15 лет. Но в 2014 году решил уйти в зону АТО. Отслужив один год, получил тяжелое ранение ноги и позвоночника. Теперь он инвалид второй группы. О службе в зоне АТО ему вспоминать нелегко, ведь уверяет, что после войны все жизненные приоритеты изменились.



Виталий Гранкин, ветеран АТО



"Я вам скажу, что на войне взгляды меняются - это дружба, ценности, другие, но многие уходили, были и миллионеры, и бизнесмены, то есть у человека совсем другие взгляды становятся на это все. Если на гражданке у многих, ценность - это деньги, то там ценнится чувство локтя. Важно знать, что рядом друг".



Отметим, в Харькове проживают более 7 тыс. участников АТО, которые получили статус участника боевых действий, 59 из них - посмертно. В Харькове зарегистрированы 43 общественные организации участников и инвалидов АТО, деятельность которых распространяется и на Харьковскую область. Учитывая опыт ветеранов войны в других странах, общественные организации участников АТО предложили ввести «Нагрудный знак участника АТО, предназначенный для ношения на гражданской одежде». Этот проект призван дать возможность каждому защитнику Украины выразить свою индивидуальную принадлежность к этой категории граждан. Старт этому всеукраинскому проекту дан в Харькове.



Справка. День защитника Украины - государственный праздник, который отмечается 14 октября. В этот день также отмечается большой православный праздник - Покров Пресвятой Богородицы. Запорожские казаки почитали этот праздник, так как считали Богородицу своей защитницей. В этот день обычно избирали новых старшин. Поэтому 14 октября также отмечается День украинского казачества.