Чиновники пересмотрели положения по автомобилям и квартирам субсидиантов

На ближайшем заседании Кабинета министров чиновники планируют рассмотреть новые правила получения субсидий. Документ, уточняющий некоторые требования к получателям льгот, разработали в Минсоцполитики.
В частности, чиновники пересмотрели ряд критериев относительно площади квартир и характеристик автомобилей заявителей. Кроме того, утрясли вопрос просрочки по оплате за коммунальные услуги по причине задержек заработных плат. Какие новшества приготовили чиновники получателям субсидий и когда они вступят в силу UBR.ua рассказал глава директората семьи и социальной поддержки населения Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко.
По словам Музыченко, комиссии при райадминистрациях смогут самостоятельно принимать решения о выдаче субсидий. Например, если раньше в предоставлении помощи могли отказать, если у заявителя имелся автомобиль младше пяти лет, то сейчас комиссии будут учитывать не столько возраст авто, сколько его марку. Иными словами, говорит Музыченко, будет иметь значение речь идет о пятилетнем Мерседесе, или трехлетним Деу Ланосе.
Нововведения коснутся и нюансов по долгам субсидиантов, из-за которых ранее могли отказать в оформлении льгот. Вскоре чиновники обещают не рубить с плеча и разбираться в каждой ситуации индивидуально.
«Наличие задолженности по оплате коммунальных услуг из-за того, что гражданин не вовремя получил зарплату. Или же несвоевременная уплата ЕСВ из-за того, что работодатель задолжал ее. Такие моменты на сегодняшний день мы и уточняем», — подметил в беседе с UBR.ua Музыченко.
Все, что связано с общением, способно принести наибольшую отдачу, будь то финансовая выгода или просто удовольствие от хорошо проведенного времени.
Завершающий рабочий день недели будет солнечным, теплым, без осадков.
Международный день девочек установлен в знак признания прав девочек и уникальных проблем, с которыми им приходится сталкиваться.
влажн.:
давл.:
ветер: