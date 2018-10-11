11.10.2018 17:56

Чиновники пересмотрели положения по автомобилям и квартирам субсидиантов

На ближайшем заседании Кабинета министров чиновники планируют рассмотреть новые правила получения субсидий. Документ, уточняющий некоторые требования к получателям льгот, разработали в Минсоцполитики.



://ubr.ua

Фото В.Музыченко

В частности, чиновники пересмотрели ряд критериев относительно площади квартир и характеристик автомобилей заявителей. Кроме того, утрясли вопрос просрочки по оплате за коммунальные услуги по причине задержек заработных плат. Какие новшества приготовили чиновники получателям субсидий и когда они вступят в силу UBR.ua рассказал глава директората семьи и социальной поддержки населения Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко.

По словам Музыченко, комиссии при райадминистрациях смогут самостоятельно принимать решения о выдаче субсидий. Например, если раньше в предоставлении помощи могли отказать, если у заявителя имелся автомобиль младше пяти лет, то сейчас комиссии будут учитывать не столько возраст авто, сколько его марку. Иными словами, говорит Музыченко, будет иметь значение речь идет о пятилетнем Мерседесе, или трехлетним Деу Ланосе.

Нововведения коснутся и нюансов по долгам субсидиантов, из-за которых ранее могли отказать в оформлении льгот. Вскоре чиновники обещают не рубить с плеча и разбираться в каждой ситуации индивидуально.

«Наличие задолженности по оплате коммунальных услуг из-за того, что гражданин не вовремя получил зарплату. Или же несвоевременная уплата ЕСВ из-за того, что работодатель задолжал ее. Такие моменты на сегодняшний день мы и уточняем», — подметил в беседе с UBR.ua Музыченко.