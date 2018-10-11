11.10.2018 19:19

Геннадий Кернес провел личный прием в Холодногорском районе

Более 50 жителей центральной части Харькова, Холодной и Лысой Горы, Ивановки, Сортировки и Залютино пришли на встречу с жалобами и заявлениями.



city.kharkov.ua

11 октября Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел личный прием граждан в Холодногорском районе. За помощью в организации и оплате лечения, предоставлении жилья, строительстве стадионов и детских площадок, ремонте внутриквартальных дорог, крыш, подъездов и коммуникаций в домах коммунальной собственности обратилось больше 50 харьковчан.



Ветеран труда и участник боевых действий Ольга Кириченко обратилась с инициативой восстановления парка на ул. Волонтерской. Около него находятся 152-я гимназия и 126-я школа и это одно из любимых мест отдыха местных жителей. По информации профильного департамента, работы в парке начнутся уже весной 2019 года. Проект предусматривает реконструкцию футбольного поля, восстановление освещения, установку урн и скамеек.



Житель Залютино Андрей Скидаренко также пришел с предложением обустроить зону отдыха около источника в Залютинском яру - на пересечении улиц Остапа Вишни и Магистральной. Однако, по свидетельству Департамента коммунального хозяйства и санитарных служб, вода в этом источнике не соответствует нормам питьевой. Принято решение установить в этом районе дополнительные информационные стенды о том, что химический и бактериологический состав родниковой воды опасен для здоровья людей.



Заявление многодетной мамы Ирины Немцевой касалось ремонта двора и стадиона 126-й школы. По словам директора Департамента образования Ольги Деменко, работы запланированы на сезон каникул и к 1 сентября будущего года будут выполнены.



По итогам встречи с жителями района городской голова поручил установить новые павильоны на остановках общественного транспорта по улицам Таганской и Мироновской. А на месте конечной остановки автобусов №97 и 250 транспортным службам поручено начать проектирование отдельного разворотного круга. Также, по обращению Дарьи Сухомлиной, будут установлены дополнительные предупреждающие знаки и более мощное освещение около светофора на перекрестке улиц Волонтерской и Кандаурова, где часто бывают ДТП.