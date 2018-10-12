Руководство Харьковского следственного изолятора отправилось в Гаагу (Нидерланды) (ФОТО)

С 4 по 12 октября 2018 продолжается рабочий визит в Королевство Нидерландов заместителя начальника Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Валентины Вельцен и заместителя начальника государственного учреждения «Харьковский следственный изолятор» Дмитрия Холода.
Программой визита предусмотрено обучение существующей европейской практике применения уголовного наказания и других мер. В ходе визита представители Украины посетили психиатрическую клинику, где ознакомились с мерами принудительного лечения правонарушителей, посетили музей на базе бывшей тюрьмы; изучали опыт применения пробации и увидели, каким образом осуществляется перемещение заключенных в рамках стран Европы.
Для участников учебной программы ежедневно проводятся лекционные занятия профессорско-преподавательским составом университета Лейден и Академии городского управления в г. Гаага.
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. Эмоции же не будут отличаться стабильностью – возможны затяжные выяснения отношений.
Завершающий рабочий день недели будет солнечным, теплым, без осадков.
Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца.
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