Максим Мусеев временно отстранен от должности главы райадминистрации

Максим Мусеев отстранен от исполнения полномочий председателя Администрации Холодногорского района на время проведения следственных действий.
Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
Распоряжение подписано на основании ст. 46 КЗоТ Украины, сообщения о подозрении Максиму Мусееву в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.
На время отстранения Максима Мусеева обязанности председателя Администрации Холодногорского района будет исполнять заместитель председателя райадминистрации по социальным и гуманитарным вопросам Елена Гунбина.
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Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца.
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