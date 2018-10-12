12.10.2018 12:51

Максим Мусеев временно отстранен от должности главы райадминистрации

Максим Мусеев отстранен от исполнения полномочий председателя Администрации Холодногорского района на время проведения следственных действий.



// city.kharkov.ua

Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.



Распоряжение подписано на основании ст. 46 КЗоТ Украины, сообщения о подозрении Максиму Мусееву в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.



На время отстранения Максима Мусеева обязанности председателя Администрации Холодногорского района будет исполнять заместитель председателя райадминистрации по социальным и гуманитарным вопросам Елена Гунбина.