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12.10.2018  12:51   

Максим Мусеев временно отстранен от должности главы райадминистрации

Максим Мусеев отстранен от исполнения полномочий председателя Администрации Холодногорского района на время проведения следственных действий.


// city.kharkov.ua

Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

Распоряжение подписано на основании ст. 46 КЗоТ Украины, сообщения о подозрении Максиму Мусееву в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

На время отстранения Максима Мусеева обязанности председателя Администрации Холодногорского района будет исполнять заместитель председателя райадминистрации по социальным и гуманитарным вопросам Елена Гунбина.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  мусеев, горсовет, харьков
 
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